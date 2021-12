India, adolescente decapita la sorella con l’aiuto della madre

In India un adolescente è stato accusato di aver decapitato, con l’aiuto della madre, sua sorella incinta di due mesi. I due si sono costituiti e sono stati arrestati dalla polizia. La vittima, 19 anni, aveva sposato un uomo senza il consenso della propria famiglia e così, mentre stava preparando un the per il fratello e la madre, è stata attaccata e decapitata con un’arma affilata. La sua testa, in seguito, sarebbe stata mostrata anche ai vicini, come riportato dalla Bbc. La vicenda è avvenuta nello stato indiano del Maharashtra.

La vittima era fuggita a giugno e aveva sposato un uomo del suo stesso villaggio, di cui si era innamorata al college, ma che i parenti non approvavano a causa della diversa situazione economica, è scritto sulla Bbc. Questo potrebbe essere stato il movente dell’omicidio.

Dopo il matrimonio, inoltre, non c’erano stati più contatti con la donna ma una settimana prima dell’omicidio, la madre le aveva fatto visita. Sarebbe stata anche a conoscenza del fatto che la figlia fosse incinta, ha detto la polizia.