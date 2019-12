Contrario all’impeachment di Trump, deputato democratico passa ai repubblicani

Usa, deputato dem contrario impeachment Trump cambia partito

Il deputato Jeff Van Drew del New Jersey, un moderato democratico contrario all’impeachment di Donald Trump, ha comunicato ai suoi consiglieri che intende cambiare partito la prossima settimana e dichiararsi repubblicano.

Il cambio mostra le tensioni all’interno del partito democratico in vista del voto in aula per la messa in stato di accusa del presidente americano.

Le accuse mosse contro il presidente sono: abuso di potere e ostruzione del Congresso

“Trump ha ostruito l’indagine e ha abusato del suo potere”