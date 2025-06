Trump: "Gli Usa non sono coinvolti negli attacchi contro l'Iran, ma se saremo attaccati la nostra forza si abbatterà su di loro a livelli mai visti prima". Finora 13 morti in Israele e 78 in Iran

È il terzo giorno di guerra tra Israele e Iran e proseguono gli attacchi incrociati tra i due Paesi. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno i raid iraniani hanno provocato almeno 10 morti e 200 feriti nelle città israeliane di Bat Yam, a sud di Tel Aviv, e Tamra, vicino a Haifa, mentre lo Stato ebraico ha confermato di aver colpito la sede del Ministero della Difesa di Teheran e di aver preso di mira nuovi basi missilistiche iraniane e l’impianto petrolifero di Shahran.

Alcuni dei missili che hanno colpito le zone centrali di Israele sono stati lanciati dallo Yemen per mano degli Houthi, milizia filo-iraniana impegnata dal 2014 nella guerra civile che li vede contrapposti alla coalizione del Golfo a guida saudita. Lo ha riferito l’esercito israeliano e lo hanno confermato gli stessi Houthi in una dichiarazione diffusa dalla loro emittente televisiva Al Masirah Tv: i ribelli yemeniti hanno affermato di aver partecipato ad attacchi in coordinamento con le forze armate iraniane.

Il presidente israeliano Isaac Herzog è intervenuto sul social X parlando di “mattinata molto triste e difficile”: “I nostri fratelli e sorelle sono stati uccisi e feriti la scorsa notte in attacchi criminali iraniani che hanno preso di mira i civili a Bat Yam, Tamra e in altre città”, scrive il presidente sottolineando che le vittime sono “ebrei e arabi, residenti di lunga data e nuovi arrivati, tra cui bambini e adulti, donne e uomini”.

In precedenza l’Idf ha bombardato infrastrutture civili ed energetiche in tutto l’Iran, colpendo anche due depositi di carburante. Le esplosioni hanno interessato un deposito situato a Shahran, nel nord-ovest di Teheran, innescando un incendio. “Teheran sta bruciando”, ha esultato su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. L’esercito israeliano, inoltre, ha reso noto di aver “completato un’altra ondata di attacchi nell’Iran occidentale”, prendendo di mira i depositi di missili e le infrastrutture di lancio. Nella serata di ieri l’Idf aveva confermato anche di aver colpito il Ministero della Difesa iraniano, la sede del progetto nucleare Spnd e altri obiettivi legati al programma atomico di Teheran.

L’ultimo bilancio delle vittime iraniane è di 78 morti, tra cui i vertici militari del Paese e nove scienziati che lavoravano al programma nucleare di Teheran. Sul fronte israeliano invece i morti accertati finora sono 13 morti, tra cui 3 bambini.

Il timore è che il conflitto si estenda ad altri attori. Ieri il regime degli ayatollah aveva avvertito Stati Uniti, Regno Unito e Francia che, se si attiveranno in difesa di Israele, le loro basi e navi nella regione saranno prese di mira.

Da parte sua, il presidente americano Donald Trump, intervenendo sul social di sua proprietà Truth, chiarisce che gli Usa “non hanno avuto nulla a che fare con l’attacco all’Iran”, ma mette in guardia che se gli Stati Uniti venissero “attaccati in qualsiasi modo, forma o maniera dall’Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbero su di loro a livelli mai visti prima”. “Tuttavia – conclude Trump – possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto!!!”.

Ma il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, lo gela: “Siamo fiduciosi che le nostre attività nucleari siano pacifiche. Se ci sarà un accordo che priverà l’Iran del suo diritto alle attività nucleari, naturalmente non saremo pronti ad accettarlo”. “L’Iran – ha aggiunto – avrebbe dovuto tenere oggi a Muscat un nuovo round di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti ed eravamo pronti a presentare un piano che poteva portare ad un accordo”.

Ieri Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin in cui ha ribadito che la guerra tra Israele e Iran “deve finire” così come quella in Ucraina.

Tuttavia sembra che in Medio Oriente siamo solo all’inizio del conflitto. Fonti statunitensi e israeliano hanno riferito alla Cnn che le operazioni dello Stato ebraico contro l’Iran dureranno “settimane, non giorni” e che procedono con l’approvazione implicita di Washington.

Intanto, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto una telefonata con i suoi omologhi israeliano e iraniano. Parlando con l’israeliano Gideon Saar, Wang ha affermato che Pechino “si oppone chiaramente alla violazione del diritto internazionale da parte di Israele attaccando l’Iran con la forza, soprattutto in un momento in cui la comunità internazionale sta ancora cercando una soluzione politica alla questione nucleare iraniana”. Il rappresentante cinese ha invocato un ritorno alla diplomazia, sottolineando che le vie diplomatiche per risolvere la questione nucleare iraniana non sono ancora state esaurite e aggiungendo che “la forza non può portare una pace duratura”.

Nella telefonata con Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, Wang ha sottolineato che la Cina condanna “la violazione da parte di Israele della sovranità, della sicurezza e dell’integrità territoriale dell’Iran” e si oppone ai “brutali attacchi” contro i funzionari iraniani. Il capo della diplomazia cinese ha inoltre ribadito che Pechino sostiene l’Iran nel salvaguardare la sua sovranità e ha denunciato gli attacchi di Israele contro gli impianti nucleari iraniani, affermando che “creano un precedente pericoloso che potrebbe avere conseguenze disastrose”.