GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Sono passati 100 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina. Ieri l’Ue ha approvato il sesto pacchetto di sanzioni anti-russe, che include l’embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti. Per superare le obiezioni dell’Ungheria è stato escluso il patriarca russo ortodosso Kirill. “La Russia occupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino”, sottolinea il presidente Volodymyr Zelensky in un video discorso al Parlamento lussemburghese. Il presidente russo Vladimir Putin, invece, si sarebbe sottoposto a un trattamento medico nel mese di aprile per curare un cancro in stadio avanzato. Lo scrive Newsweek citando fonti dell’intelligence statunitense e facendo riferimento a un rapporto riservato degli 007 Usa, dal quale emergerebbe che Putin a marzo sarebbe anche sfuggito a un’attentato. Di seguito le notizie di oggi, venerdì 3 giugno.

Ore 07.15 – Kiev: da inizio guerra sono nati 48mila bambini – Dall’inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, sono nati nel Paese oltre 48 mila bambini. Lo ha riferito il ministero della Salute ucraino secondo quanto riportato da Kyiv Independent. La maggior parte dei bambini è nata nelle oblast di Leopoli, Dnipropetrovsk e Odessa.

Ore 01.20 – Zelensky annuncia nuovo pacchetto di aiuti dalla Svezia – “Oggi abbiamo un nuovo pacchetto di aiuti alla difesa dalla Svezia. Sono molto grato alla leadership di questo stato”. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky nel consueto video-messaggio su Facebook. “Ci aspettiamo anche buone notizie sulla fornitura di armi da parte di altri partner – ha sottolineato Zelensky – stiamo lavorando per portare la fornitura di moderni sistemi di combattimento ad un livello molto più elevato”.

Ore 00.20 – Zelensky: “Grazie agli Usa per i lanciarazzi Himars” – “Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che il moderno lanciarazzi Himars sarà nel nostro paese”. Lo ha detto il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Facebook. “Queste armi ci aiuteranno davvero a salvare la vita del nostro popolo e a proteggere la nostra terra – ha aggiunto Zelensky – Sono grato al Presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno. Non vediamo l’ora”.