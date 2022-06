GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 100decimo giorno e la pace non sembra vicina. I bombardamenti russi hanno provocato un violento incendio e la perdita di tonnellate di petrolio, all’interno dello stabilimento chimico Azot, dove si trovano circa 800 persone. Secondo la stampa tedesca Draghi, Macron e Scholz sono pronti ad andare insieme a Kiev per incontrare Zelensky prima del vertice del G7 in programma dal 26 giugno. Di seguito tutte le notizie di oggi, lunedì 13 giugno 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GIUGNO 2022

Ore 13.50 – Criticò guerra, Putin rimuove ex procuratrice Crimea – L’ex procuratrice della Crimea, Natalia Poklonskaya, che nel 2014 aveva promosso con forza l’annessione alla Russia, è stata “sollevata” dall’incarico di vicedirettore dell’Agenzia federale per gli Affari della Comunità degli stati indipendenti, i connazionali all’estero e la cooperazione umanitaria internazionale. Come riportano le agenzie russe, il suo allontanamento è stato firmato con un decreto dal presidente Vladimir Putin. Poklonskaya, ucraina naturalizzata russa, eletta nel 2016 in parlamento con il partito di governo Russia unita, ha detto di avere già un altro incarico. In un’intervista, poche settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina, aveva parlato della guerra in Ucraina come di una “tragedia” per entrambi i paesi e non ha mai fatto propria la retorica bellicista adottata da altri colleghi sia in parlamento che fuori.

Ore 13.40 – Mariupol, russi accelerano ricostruzione ferrovia – I russi accelerano sulla ricostruzione della ferrovia a Mariupol. Secondo quanto riferiscono media locali, l’obiettivo degli occupanti è di semplificare e accelerare, grazie a una ferrovia funzionante, la consegna di equipaggiamenti militari e la rimozione del bottino dalla città.

Ore 13.30 – A Kherson è iniziata la distribuzione di passaporti russi – Le autorità collaborazioniste insediate dalle forze militari russe a Kherson occupata hanno iniziato a distribuire i passaporti russi. Sabato sono stati consegnati i primi 23 documenti ad altrettanti residenti della città del sud est dell’Ucraina, rende noto oggi l’agenzia Tass. I passaporti sono stati concessi in tempi record, grazie a una “procedura semplificata” resa possibile da un decreto firmato da Vladimir Putin il mese scorso.

Ore 13.10 – Kiev: Per terminare guerra serve “parità armi pesanti” – Per porre fine alla guerra in Ucraina serve parità di armi pesanti in campo. Lo ha dichiarato su Twitter Mikhailo Podolyak, consigliere della presidenza ucraina, rilanciando l’appello di Kiev all’Occidente per ulteriori forniture di armi. L’Ucraina, ha scritto, ha bisogno di “una forte parità di armi pesanti” con la Russia per porre fine alla guerra. Podolyak ha aggiunto che mercoledì è prevista una decisione sulla quantità di armi che saranno inviate dall’Occidente, alla riunione del Consiglio Nord Atlantico a livello di ministri della Difesa.

Ore 13.00 – Papa a delegazione Kiev: “Ginocchio ostacolo per il viaggio” – Il papa ha incontrato una delegazione ucraina negli scorsi giorni e ha confermato la volontà di andare a Kiev. A dare notizia dell’incontro, che si è svolto l’8 giugno, è il portale di informazione religiosa ucraina Risu. Ad organizzare l’incontro è stato un amico del Papa argentino che ha invitato due suoi amici: Yevhen Yakushev di Mariupol, Denis Kolyada, consulente per il dialogo con le organizzazioni religiose, e il vice-rettore dell’Università cattolica ucraina. Sulla possibilità di una visita del papa in Ucraina, Francesco avrebbe “più volte sottolineato di voler fare questo. I suoi problemi al ginocchio sono l’ostacolo maggiore e i medici lo sconsigliano vivamente di viaggiare”, scrive il portale che dà notizia dell’incontro. “Tuttavia, se un viaggio in Ucraina diventerà tecnicamente possibile, papa Francesco vuole venire a Kiev e non al confine con l’Ucraina, come alcuni consiglierebbero”, si legge ancora nel resoconto.

Ore 12.50 – Mosca: “Distrutte armi donate a Kiev da Usa e Europa” – Le forze russe hanno annunciato di aver distrutto nel Donbass, nell’Ucraina orientale, “una grande quantità” di armi e attrezzature militari, parte delle quali sarebbero state donate al governo di Kiev da Usa e Europa. Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, citato dall’agenzia Tass, missili ad alta precisione hanno colpito le forniture militari nei pressi della stazione ferroviaria di Udachne, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk.

Ore 12.40 – Yacht di Abramovich lasciano la Turchia per evitare sanzioni – Il magnate russo Roman Abramovich è stato costretto nuovamente a spostare i suoi due mega yacht nei porti del sud della Turchia, in una continuo gioco del gatto e del topo per evitare le sanzioni con cui i paesi occidentali hanno colpito la Russia e di conseguenza i capitali dell’ex patron del Chelsea in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Una mossa che ha finito con lo scatenare reazioni a livello internazionale poiché il più grande dei due, “Eclipse”, del valore di 1 miliardo di dollari, è rimasto nei primi mesi del conflitto ancorato a Marmaris, nella provincia di Mugla, non lontano da dove e’ ancorato “My Solaris”, del valore di 780 milioni di dollari. Entrambi sono registrati alle Maldive.

Ore 12.30 – Cremlino, media occidentali “semplicemente impazziti” – Il Cremlino mette in dubbio la sanità mentale di molti giornalisti occidentali. “Sono semplicemente impazziti”, ha detto il portavoce della presidenza russa Dmitri Peskov in un’intervista con la Tass. “La sanità mentale di molti importanti giornalisti occidentali sta al momento sollevando quesiti, almeno per noi, e non li chiameremmo propriamente giornalisti e imparziali, perché sono semplicemente impazziti”, ha detto Peskov.

Ore 12.20 – Macron: la Francia è entrata in economia di guerra – La Francia è “entrata in un’economia di guerra per cui credo, dovremo organizzarci in modo duraturo”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, inaugurando il salone Eurosatory. “Questo significa anche un’economia in cui dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso”, ha avvertito,.

Ore 12.10 – Di Maio: “Doppia guerra devastante, Putin sblocchi export” – “Le prossime settimane saranno cruciali per sbloccare la situazione e l’Italia continua a impegnarsi in prima linea per trovare una soluzione che garantisca la sicurezza alimentare dei Paesi più esposti a partire dall’Africa. Non possiamo permettere che ad una guerra che ha causato la morte di centinaia di bambini innocenti si sommino altre vittime e bambini morti per la catastrofe alimentare. Serve un’azione concreta della Russia, è essenziale che Putin metta fine alla guerra e sblocchi l’export del grano altrimenti gli effetti di questa doppia guerra saranno devastanti”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Addis Abeba.

Ore 12.00 – I filorussi: a Severodonestsk per gli ucraini o resa o morte – Le forze ucraine bloccate a Severodonetsk “hanno due opzioni: seguire l’esempio dei loro colleghi e arrendersi, o morire. Non hanno altra opzione”. Lo ha detto il vice capo del dipartimento della Milizia popolare della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk, Eduard Basurin. Secondo lui, ieri i soldati delle forze armate ucraine hanno fatto saltare in aria l’ultimo ponte che collegava Severodonetsk con Lisichansk, e ora non possono lasciare la città.

Ore 11.00 – Di Maio: “Catastrofe alimentare senza precedenti se non si ferma guerra grano” – ”Non possiamo permettere che a una guerra che sta già causando la morte di centinaia di bambini innocenti, già quasi trecento quelli morti in Ucraina, si sommino altre vittime, altri bambini morti per una guerra del grano che andrebbe a determinare una catastrofe alimentare senza precedenti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Addis Abeba, sottolineando che ”l’Italia è in prima linea” e ”continuerà a impegnarsi” per mettere fine alla guerra del grano.-

Ore 09.30 – Russia, bene mediazione Vaticano per fine conflitto – La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione del Vaticano per mettere fine al conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, citato dai media russi.

Ore 08.50 – Amnesty accusa la Russia di crimini di guerra a Kharkiv – Amnesty International ha accusato la Russia di crimini di guerra in Ucraina, a Kharkiv: «I ripetuti bombardamenti dei quartieri residenziali di Kharkiv sono attacchi indiscriminati che hanno ucciso e ferito centinaia di civili e, in quanto tali, costituiscono crimini di guerra. Ciò vale sia per gli attacchi effettuati con l’uso munizioni a grappolo, sia per quelli condotti con altri tipi di razzi non guidati e proiettili di artiglieria non guidati. L’uso continuato di tali armi esplosive imprecise in aree civili popolate, sapendo che stanno causando ripetutamente un gran numero di vittime civili, può equivalere a dirigere attacchi contro la popolazione civile».

Ore 07.00 – Draghi in Israele, dall’energia all’Ucraina: temi e incontri del viaggio del premier – Il presidente del Consiglio arriverà oggi pomeriggio all’aeroporto di Tel Aviv. Da lì si recherà a Gerusalemme dove incontrerà il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. Martedì si terrà il meeting con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett. Nel pomeriggio sarà in Palestina dove vedrà il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh.

Ore 06.30 – No della Lega araba alle “pressioni dell’Occidente” – Dura presa di posizione della Lega Araba contro i Paesi occidentali: “I paesi arabi subiscono forti pressioni da parte dell’Occidente affinché prendano posizione sulla crisi in Ucraina e condannino le azioni militari della Russia, ma non cedono”, ha detto il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul Gheit, in un’intervista alla tv di Stato egiziana ripresa dall’agenzia russa Tass.

Ore 06.00 – Kiev: “Sta per scattare massiccio attacco contro Severodonetsk” – “La Russia vuole isolare completamente Severodonetsk e temiamo un massiccio attacco per prendere la città entro 48 ore”. A dirlo è il governatore della regione di Lugansk, Serguii Gaidai. “La situazione a Severodonetsk è estremamente difficile”. “Il nemico ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi nella regione settentrionale di Lugansk”, dove “usa l’artiglieria su larga scala e, sfortunatamente, ha un vantaggio di 10 a uno”, ha spiegato su Facebook Valeri Zalouzhny, il comandante capo dell’esercito ucraino. “Continuiamo a mantenere le nostre posizioni”, ha comunque assicurato, affermando che “ogni metro di terra ucraina è coperto di sangue, ma non solo il nostro”.

