GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al 109esimo giorno e la pace non sembra vicina. Il presidente del consiglio Draghi si recherà a Kiev entro giugno con il presidente francese Emmanuel Macron. Sta preparando la visita il cancelliere tedesco Olaf Scholz. I tre leader vorrebbero incontrare il presidente Zelensky prima del G7. Blitz a Kiev di von der Leyen a Kiev per incontrare Zelensky: l’Ucraina ‘è sulla strada giusta per l’Europa. Tensione Biden-Zelensky. Il capo della Casa Bianca lo rimprovera perché “non ci volle ascoltare sull’invasione russa”. Replica Kiev: “Non è vero, avevamo anche chiesto sanzioni preventive”. Consegnati a 23 ucraini a Kherson i primi passaporti russi. Infine, il viaggio di Salvini a Mosca era stato organizzato per il 29 maggio e il biglietto pagato dai russi. Di seguito tutte le notizie di oggi, domenica 12 giugno 2022.

Ore 07.00 – Kim Jong-un a Putin: “Pieno sostegno a Russia” – Nel suo telegramma di congratulazioni al presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Russia, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso pieno sostegno al popolo russo e al suo leader, nonchè fiducia nell’ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i due paesi “per proteggere la giustizia e la sicurezza nel mondo”, riferisce l’agenzia nordcoreana CTAC. “Sotto la tua guida – scrive Kim – il popolo russo, superando coraggiosamente ogni sorta di sfide e difficoltà, sta ottenendo un grande successo nel condurre una giusta causa per proteggere la dignità, la sicurezza e i diritti per lo sviluppo del Paese, a cui il popolo nordcoreano dà pieno supporto”. “Sono sicuro – aggiunge il leader nordcoreano – che sulla strada per proteggere la giustizia internazionale e garantire la sicurezza globale, la cooperazione tattica e strategica tra i due paesi diventerà ancora più stretta”.

Ore 06.30 – Zelensky: “Stiamo liberando la regione di Kherson” – “Le truppe ucraine stanno gradualmente liberando il territorio della regione di Kherson”, afferma il presidente Volodymyr Zelensky. Ieri “il villaggio di Tavriis’ke è stato aggiunto all’elenco degli insediamenti restituiti al nostro Stato – afferma Zelensky nel suo ultimo videomessaggio -. E c’è un certo progresso anche nella regione di Zaporizhzhia”. Il presidente ucraino commenta poi la distribuzione di passaporti russi a Kherson e a Melitopol. “È stato mostrato come i residenti presumibilmente vogliano passaporti russi. Beh, non sembravano code per ottenere un passaporto, ma un tentativo di ottenere un biglietto per fuggire”, dice Zelensky.

Ore 06.00 – Cina. il ministro della Difesa: “Mai dato supporto materiale alla Russia” – La Cina non ha mai fornito alcun supporto materiale alla Russia nella guerra contro l’Ucraina: il ministro della Difesa, Wei Fenghe, parlando al vertice sulla sicurezza dello Shangri-La Dialogue di Singapore, ha affermato che Pechino ha sostenuto i colloqui di pace e si è opposta alla fornitura di armi, mostrando pieno scetticismo sull’efficacia delle sanzioni. “Qual è la causa principale della crisi? Chi è la mente di tutto? Chi perde di più? E chi può guadagnare di più? Chi sta promuovendo la pace e chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Penso che tutti conosciamo le risposte”, ha proseguito senza articolare la posizione cinese.

