Chi è Giannina Maradona, la seconda figlia di Diego Armando

Giannina Maradona è la secondogenita di Diego Armando Maradona, il calciatore argentino campione del mondo scomparso a Tigre, in Argentina, il 25 novembre scorso in seguito a un arresto cardiaco. Figlia del Pibe de Oro e della sua storica compagna di vita, Claudia Villafañe – con cui Maradona è stato sposato per 19 anni – Giannina Maradona è nata a Buenos Aires il 16 maggio 1989.

Chi è Giannina Maradona

Come spesso accaduto nella vita di Diego Armando Maradona, diverse vicende di gossip hanno riguardato anche sua figlia Giannina, soprattutto in seguito agli attriti avuti proprio con il papà fino a poco prima della sua morte, quando il numero 10 del Napoli ha subito un’operazione al cuore. Nata a Buenos Aires nel 1989 dall’unione tra Diego Armando e la sua ex moglie Claudia Villafañe (con cui il calciatore è stato sposato dal 1984 al 2003), è arrivata in famiglia dopo la sorella maggiore Dalma.

Anche se ha vissuto per tutta la vita nella terra che le ha dato i natali, l’Argentina, Giannina Maradona è stata legata come il padre al Napoli e al calcio. Nel 2008, all’età di 19 anni, si è fidanzata con il calciatore argentino Sergio Aguero, noto alle cronache sportive come il Kun, attaccante del Manchester City e della nazionale argentina. Dall’unione con Aguero Giannina Maradona ha avuto un figlio, Benjamin, nato nel 2009.

Chi è Giannina Maradona: gli attriti con il papà Diego

La crisi tra i due sarebbe esplosa nel 2019, quando Giannina Maradona avrebbe parlato in pubblico del precario stato di salute del padre, tanto che Diego Armando avrebbe minacciato di privare la figlia della sua eredità. Ma dopo gli attriti la situazione si è calmata con il reale peggioramento della salute del calciatore, ricoverato per sottoporsi a una delicata operazione alla testa dopo quella allo stomaco. La figlia è tornata tra le braccia del padre e il 30 ottobre 2020 gli ha dedicato un commovente post su Instagram, in cui parla di come il padre – che compiva 60 anni- fosse stato da sempre la sua guida sicura.

Chi è Giannina Maradona: lo struggente messaggio dedicato al padre Diego

Ecco le parole che Giannina Maradona ha dedicato al padre in occasione del suo sessantesimo compleanno.

“Dalla culla all’eternità… Il mio grande confidente. Il miglior complice… Chi ammiro, ieri oggi e sempre. Che mi ha insegnato a perdonare, a perdonare me stesso. Perdersi per ritrovare me stesso e ricominciare. Felici 60 anni per l’uragano che, a 31 anni, mi chiama ancora pompon. Il mio Scorpione preferito, così testardo e reale, il papà più autentico del mondo. È vero che ami fino alla fine, che puoi sempre ricominciare e che è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Grazie per avermi insegnato così tanto. Abbraccio i nostri difetti e virtù. Ti celebro, mi manchi e ti amo per sempre! Buon compleanno PA!“

Leggi anche: Diego Armando Maradona è morto: il calcio piange il più grande di sempre 2. Lapo Elkann saluta Maradona: “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze. Eravamo veri amici”

Potrebbero interessarti Covid, AstraZeneca ammette: “Grazie a un errore nel dosaggio il nostro vaccino è più efficace” USA, va in ospedale per mal di pancia e scopre di avere il Covid: morta 14enne in terapia intensiva Covid, la Germania proroga le restrizioni fino ai primi di gennaio