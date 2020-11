Lapo Elkann saluta Maradona: “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze. Eravamo veri amici”

Lapo Elkann saluta Maradona

La legenda del calcio Diego Armando Maradona si è spento oggi all’età di 60 anni a Tigre, in Argentina. Soprannominato “pibe de oro” (piede d’oro) il campione argentino ex numero 10 del Napoli è stato colto da un arresto cardiaco nella sua casa, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa a cui si era sottoposto qualche settimana fa. La notizia ha sconvolto il mondo intero, e dall’Italia sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti al campione. Tra chi lo ricorda anche Lapo Elkann, che su Twitter scrive: “Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Ma ero onorato di stare vicino a Diego perché era un vero amico”.

