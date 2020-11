Chi è Dalma, la figlia di Maradona

Dalma Maradona, 33 anni, è la prima figlia nata dal matrimonio tra Diego Armando Maradona e la ex moglie Claudia Villafañe (la sua fidanzata di gioventù dalla quale il calciatore ha divorziato nel 2004). Insieme alla sorella Giannina (31 anni) sono state tre le prime ad arrivare in camera ardente per l’ultimo saluto al campione, morto ieri – 25 novembre – all’età di 60 anni dopo un lungo ricovero e un intervento chirurgico alla testa. Attrice e modella in questo articolo proviamo a raccontarvi chi è Dalma, la figlia di Maradona.

Chi è Dalma: biografia, carriera e curiosità sulla figlia di Maradona

Dalma Maradona è nata il 2 aprile a Buenos Aires, in Argentina, dove vive e dove porta avanti la sua carriera di attrice e modella. È la prima figlia nata dal matrimonio tra Diego Armando Maradona e Claudia Villafañe. La sorella minore è Giannina Maradona.

In occasione dell’ultimo compleanno del papà, Diego Maradona, il 30 ottobre scorso Dalma ha pubblicato una dolce foto sul suo profilo Instagram. “Aggiungi 50 a quella maglietta e sii sempre felice! Ti voglio bene papà!”, recita il post della figlia di Maradona.

Dalma Maradona è sposata con Andrès Caldarelli, molto conosciuto anche lui nel mondo dello sport in quanto ex giocatore di rugby. Si sono sposati nel 2018 e hanno avuto una figlia di nome Roma Caldarelli.

Maradona: i figli del Pibe de Oro

Come detto Diego Armando Maradona dalle sue relazioni ha avuto diversi figli. Quelli riconosciuti sono cinque:

Diego Jr. (1986) : nel 1993 il tribunale riconosce la paternità, dieci anni dopo, nel 2003, avviene il primo incontro tra i due durante un torneo di golf a Fiuggi, mentre solo nel 2007 la leggenda del calcio riconosce ufficialmente il figlio.

: nel 1993 il tribunale riconosce la paternità, dieci anni dopo, nel 2003, avviene il primo incontro tra i due durante un torneo di golf a Fiuggi, mentre solo nel 2007 la leggenda del calcio riconosce ufficialmente il figlio. Dalma (1987) : prima figlia della moglie di Maradona

: prima figlia della moglie di Maradona Giannina (1989) : seconda figlia della moglie di Maradona

: seconda figlia della moglie di Maradona Jana (1995) : all’epoca la ragazza non è stata subito riconosciuta dal padre, che ha seguito un iter molto simile a quello del suo primo figlio, poiché il famoso calciatore era ancora un uomo sposato. Il riconoscimento è avvenuto solo nel 2007, ma il primo incontro con Maradona avverrà ben sei anni dopo.

: all’epoca la ragazza non è stata subito riconosciuta dal padre, che ha seguito un iter molto simile a quello del suo primo figlio, poiché il famoso calciatore era ancora un uomo sposato. Il riconoscimento è avvenuto solo nel 2007, ma il primo incontro con Maradona avverrà ben sei anni dopo. Diego Fernando (2013): nonostante la relazione tra Maradona e Veronica si sia conclusa in maniera burrascosa, il campione ha continuato a voler adempiere al suo ruolo di padre e ha sempre avuto un bel legame con il piccolo Dieguito.

