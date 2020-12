Germania, lockdown totale da mercoledì: oggi l’annuncio di Angela Merkel

Germania, lockdown totale da mercoledì: oggi l’annuncio di Merkel

La cancelliera tedesca Angela Merkel annuncerà oggi, domenica 13 dicembre, un lockdown duro in Germania a partire da mercoledì prossimo, con la chiusura di scuole, asili nido e tutti i negozi. L’intesa sulle nuove restrizioni è stata raggiunta da Merkel e i premier dei sedici Laender federali nel corso della serata di ieri al fine di impedire che la situazione diventi fuori controllo dopo che venerdì i contagi da Covid in hanno nuovamente raggiunto quota 29mila, con 483 decessi. In un intervento al Bundesdag, giovedì Merkel aveva invitato i parlamentari a riflettere sulla necessità di fare ancora sacrifici a fronte di un numero così elevato e “inaccettabile” di decessi: un prezzo troppo alto da pagare per permettere di celebrare un evento, il Natale, di soli tre giorni e che ricorre ogni anno.

Dal 16 dicembre dunque la Germania chiuderà tutti i negozi, tranne gli alimentari, mentre ristoranti, caffè, palestre, saloni di bellezza e luoghi di svago come cinema e teatri sono già chiusi dal 2 novembre. Le scuole e gli asili nido anticiperanno le vacanze sempre a partire da mercoledì. Ci saranno probabilmente delle piccole differenze da Land a Land, ma il coprifuoco notturno dovrebbe essere introdotto nella maggior parte degli Stati federali.

Nei Lander più colpiti come quello della Baviera e della Sassonia potrebbe essere imposto il divieto di uscire tranne che per motivi di necessità, mentre il limite di massimo cinque persone negli incontri privati dovrebbe estere esteso a tutto il Paese. Annullate le misure di alleggerimento inizialmente previste per Natale e Capodanno. Il lockdown totale resterà in vigore fino al 10 gennaio, ma il 4 si svolgerà una riunione di monitoraggio per valutare la situazione: gli occhi saranno puntati anche sul sistema sanitario, adesso in sofferenza soprattutto per quanto riguarda la disponibilità del personale sanitario nelle terapie intensive. La decisione dovrebbe diventare ufficiale durante la giornata nell’ambito di una video conferenza tra Merkel e i governatori.

Leggi anche: L’accorato discorso di Angela Merkel sul Natale: “Se il prezzo da pagare sono 590 morti al giorno, è inaccettabile” 2. Clementi a TPI : “Anche un igienista come Ricciardi può capire perché parlavo di virus indebolito, chi se ne frega di quello che dice”; // 3. Dpcm Natale nuove Faq: tutte le risposte ufficiali per spostamenti e visite dal 21 dicembre al 6 gennaio; // 4. Covid, terapie intensive al collasso in Svezia: “A Stoccolma occupati il 99% dei posti letto”; // 5. Covid, Ricciardi: “Qualche esperto non abituato a parlare con i media, dicendo il ‘Virus è morto’ ha dato un’informazione sbagliata che ha fatto confusione”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Germania verso lockdown duro da mercoledì. Usa, domani al via le vaccinazioni Clima, Biden : "Gli Usa torneranno subito agli accordi di Parigi" Libia, comandante missione IRINI: “Pronti a monitorare il cessate il fuoco, se necessario”