Nella serata di sabato 16 gennaio l’aeroporto di Francoforte in Germania è stato evacuato. I viaggiatori sono stati fatti uscire dalla struttura a seguito di un’operazione di polizia, mentre sui social media sono stati pubblicati video drammatici che mostrano un agente che punta una pistola contro qualcuno a terra. Il terminal 1 dell’hub tedesco ha subito una “evacuazione di massa” a causa di un allarme bomba.

Sempre dalla pagine Twitter dell’aeroporto si apprende che più tardi verrà diramato un comunicato della polizia per i dettagli dell’operazione e i motivi che hanno condotto all’evacuazione.

Secondo quanto si apprende dai giornali locali, gli agenti di polizia avrebbero sparato a un uomo dopo aver appreso di una possibile bomba presente nell’aeroporto.

NEW – Police have ‘shot a gunman’ at Germany’s Frankfurt International Airport after ‘reports of a bomb threat’pic.twitter.com/LTXZqqoogF

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 16, 2021