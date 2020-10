Il poliziotto incriminato per l’omicidio di George Floyd, la vicenda che ha provocato proteste di massa per settimane negli Stati Uniti e nel mondo, è libero su cauzione dietro il pagamento di un milione di dollari. Derek Chauvin era detenuto in isolamento nel carcere di massima sicurezza di Oak Park Heights, nel Minnesota, in attesa del processo.

Chauvin, 44 anni, era comparso l’8 giugno per la prima volta in tribunale. Il giudice Jeannice Reding, accogliendo la richiesta dell’accusa, aveva stabilito una cauzione di 1,25 milioni senza condizioni e di un milione con condizioni (tra le quali non lavorare più nel settore della sicurezza, lasciare il Minnesota, non avere alcun contatto con la famiglia della vittima).

Chauvin è uno dei quattro agenti che ha fermato Floyd con l’accusa di aver usato una banconota contraffatta da 20 dollari a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Era proprio lui che teneva il ginocchio premuto sul collo di Floyd nel video diffuso online che ha scatenato proteste contro le violenze della polizia sugli afroamericani. George Floyd, 46 anni, è morto soffocato mentre veniva tenuto schiacciato a terra. Chauvin è accusato di omicidio.

