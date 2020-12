Gara di schiaffi tra padre e figlio, ma il ragazzo esagera e uccide il genitore

Un veterano dell’esercito britannico di 48 anni, Malcolm Chandler, è morto per uno scherzo finito in tragedia a Reading, nel Regno Unito. La vicenda risale al 12 aprile 2019. Non era la prima volta che l’uomo faceva la “gara degli schiaffi” con il figlio Ewan ma quel giorno per il 48enne le conseguenze sono state tragiche. Secondo la ricostruzione di Metro.co.uk, tutto è iniziato il fuori dal nightclub Matchbox, a Reading. I testimoni raccontano che Chandler ha schiaffeggiato il figlio di 19 anni, Ewan, il quale invece di replicare ha preferito abbracciare il genitore.

Il 48enne, tuttavia, ha insistito: “Bene, ma ora devi battere la tua punizione”, ha detto. Quando il ragazzo lo ha schiaffeggiato, il padre è caduto all’indietro, battendo la testa. Mentre il padre era a terra, il ragazzo avrebbe gridato: “Svegliati, papà. Papà ti voglio bene”. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il 19enne stato arrestato sul posto ma i pubblici ministeri hanno deciso di non portare il caso in tribunale

Ewan è stato arrestato sul posto ma i pubblici ministeri hanno deciso di non portare il caso in tribunale. La madre del ragazzo, Kathryn Morrison, ha detto che suo marito Malcolm ed Ewan facevano spesso il “gioco dello schiaffo” insieme. “Lo facevano a volte anche con me, ci davamo dei piccoli buffetti nelle costole che chiamavamo ‘dita d’acciaio’. Malcolm era molto competitivo, quindi non avrebbe mai lasciato vincere Ewan, era quasi un pretesto per ricordargli che non era ancora abbastanza grande” ha detto la donna.

