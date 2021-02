Francia, orgia con 100 persone organizzata in pieno coprifuoco: multe salate per violazioni Covid

Quasi cento persone sono state multate dopo aver violato il coprifuoco per partecipare a quella che i giornali francesi chiamano “festa libertina” e i giornali internazionali “orgia”. Il fatto è accaduto nella zona industriale di Collegien, cittadina a est di Parigi.

Le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo mercoledì 3 febbraio, dopo essere state avvertite da qualche abitante della zona, non invitato alla festa. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito multato undici persone nel parcheggio per violazione del coprifuoco, che in Francia scatta alle sei di sera.

Poco dopo la polizia è entrata nel locale e ha messo fine alla festa. Hanno sequestrato l’impianto stereo, alcolici e multato altre 81 persone. Tre persone sono state interrogate e identificate come probabili organizzatori dell’orgia.

Il capo dell’operazione ha dichiarato: “L’evento violava il coprifuoco. Inoltre, c’erano dei problemi con le mascherine e con il distanziamento sociale”.

