Francia, Macron: “Voglio far arrabbiare i no vax. Bisogna limitare la loro vita sociale”

“I non vaccinati voglio davvero farli arrabbiare. E così continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia”, a dirlo è il presidente della Francia, Emmanuel Macron, in un’intervista a “Le Parisien” in riferimento ai no vax. Aggiunge poi che, per quanto possibile, verrà limitato loro l’accesso alle attività della vita sociale. “In democrazia il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità”, afferma Macron sottolineando anche, però, che il 90% della popolazione ha aderito alla vaccinazione ed è solo una minoranza che ha scelto di non immunizzarsi.

Non verranno obbligati, dice il presidente: “Quindi bisogna dirgli: dal 15 gennaio non potete più andare al ristorante a prendere un caffè, a teatro, al cinema”. Il governo sta, infatti, pianificando l’entrata in vigore del “pass vaccinale”, l’equivalente del Super green pass italiano, un certificato che attesta il completamento del ciclo di vaccinazione per accedere ai luoghi pubblici. Al momento, la discussione in parlamento è stata sospesa, ma riprenderà tra qualche giorno. Nelle ultime 24 ore, in Francia, ci sono stati oltre 270mila contagi.

Nell’intervista a Parisien, poi, Macron non si sbilancia sulla sua candidatura alle prossime elezioni ma lo lascia intendere: “Essere candidato alle presidenziali? Ho voglia, ma la decisione non è ancora presa – dice il presidente francese – Non c’è una falsa suspense, io ne ho voglia. Appena ci saranno le condizioni sanitarie che lo consentiranno e avrò chiarito questo tema, dentro di e rispetto agli equilibri politici, dirò a che punto siamo”. E aggiunge anche: “Ho bisogno di essere sicuro di poter arrivare dove voglio”.