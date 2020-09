Francia, bambina di 9 anni rapita e violentata mentre va a comprare il pane

Una bambina di 9 anni è stata rapita e violentata dopo essere uscita di casa per andare a comprare il pane: è quanto accaduto in Francia, nel comune di Villiers. Secondo quanto raccontato dall’emittente France 3, la piccola era uscita di casa per comprare il pane, ma lungo il tragitto verso il negozio è stata avvicinata da un uomo, che l’ha obbligata a salire in auto. La piccola, poi, è stata violentata in un luogo non molto distante da dove era avvenuto il rapimento.

Dopo aver ritrovato la bambina, centinaia di gendarmi hanno iniziato una caccia all’uomo per assicurare il responsabile della violenza alla giustizia. Secondo il sindaco del comune, il criminale non sarebbe un cittadino locale. “Siamo tutti sotto shock, non ci sono parole – ha dichiarato il primo cittadino – Più che collera, una sensazione inqualificabile. La famiglia è devastata e la bambina rimarrà traumatizzata a vita”.

