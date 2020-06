L’europarlamentare si collega con la Commissione ma sbaglia inquadratura: è senza pantaloni | VIDEO

Gaffe per Luke Ming Flanagan, parlamentare irlandese membro del gruppo della Sinistra unitaria europea, che si è collegato da casa, direttamente dal suo letto, durante una sessione in streaming della commissione per l’agricoltura al Parlamento europeo. L’europarlamentare, però, non ha regolato bene l’inquadratura e così la videochiamata ha suscitato l’ilarità di tutta l’Aula, oltre a diventare virale sui social.

Tutti infatti hanno visto come durante il collegamento Flanagan indossasse una camicia blu, ma sotto non aveva i pantaloni. Un altro divertente inconveniente legato agli ormai abituali collegamenti da remoto a cui ci ha abituato in questi mesi il Coronavirus.

