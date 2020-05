Roma, consigliere Pd bestemmia durante il Consiglio comunale in streaming | VIDEO

Consigliere del Pd bestemmia durante il consiglio comunale di Roma: è accaduto nella mattinata di giovedì 28 maggio durante la seduta, tenutasi in streaming a causa dell’emergenza Coronavirus. Protagonista dell’increscioso episodio è Marco Palumbo, esponente del Partito Democratico romano. Come ricostruito nel video, durante il consiglio comunale virtuale si stava tenendo una votazione quando, in sottofondo, si è sentita indistintamente una bestemmia, che è stata ascoltata nitidamente da tutti i partecipanti alla videochat. Perfino l’interprete della lingua dei segni ha mostrato un momento di imbarazzo portandosi la mano alla bocca. Subito dopo la bestemmia, qualcuno ha ricordato che vi erano i microfoni accesi, dopodiché la seduta è stata sospesa.

Una volta ricominciata la seduta, il consigliere incriminato ha preso la parola tentando di giustificare la sua espressione blasfema. Palumbo, infatti, ha interrotto il presidente dell’Assemblea capitolina De Vito per affermare: “Questa volta il microfono è volutamente aperto. Io chiedo scusa, da ieri mi sono prenotato per la votazione elettronica e ogni tanto mi arrivano messaggi che mi bloccano tutto”. A molti, sul web, non è sfuggito il fatto che Palumbo si dichiari cattolico, postando molto spesso anche notizie riguardanti il Papa o frasi tratte dalla Bibbia.

Leggi anche: 1. La Raggi ha scritto una lettera ai ministri di Economia e Difesa per far sgomberare Casapound / 2. Roma svuotata dal Covid era già deserta / 3. Oristano, gaffe a luci rosse durante il consiglio comunale in streaming: si spoglia in diretta con la webcam accesa

Potrebbero interessarti Sala, nella polemica con Solinas ricordati dell'esodo dei milanesi in piena pandemia (di P.L. Sevolta) Recovery Fund, l’Europa dà uno schiaffo al sovranismo (di F. Samaida) Asse Vaticano-Governo per un post-Covid nel segno della parità di genere