Ethan Peters, youtuber muore a 17 anni

Aveva solo 17 anni Ethan Peters, giovanissimo youtuber e make-up artist conosciuto con il suo nome d’arte Ethan is Supreme. Il ragazzo, secondo quanto dichiarato dal collega SI04n, sarebbe morto di overdose di Xanax. “Ha preso alcune decisioni sbagliate in passato, ma nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze”, ha scritto il collega che ne ha dato il triste annuncio.

A confermare l’uso di sostanze stupefacenti è stata anche la collega Ava Louise, una nota influencer. “La dipendenza è una malattia. Ho dovuto prendere Ethan da parte nelle ultime settimane e parlare delle sue dipendenze”, ha spiegato la ragazza. Pare che il peso della popolarità abbia spinto Ethan a fare uso di droge. “Tira fuori i tuoi amici dalla droga prima che sia troppo tardi”, Ava Louise ha così lanciato un appello ricordando il suo collega prematuramente scomparso. “Dai un vero aiuto ai tuoi amici prima che sia troppo tardi. Ethan una settimana fa mi ha detto che voleva aiuto. Vorrei averlo costretto, vorrei avergli urlato contro, vorrei non avergli lasciato prendere le pillole davanti a me. Questo dolore è assurdo”.

Ethan, 17 anni, è nato a Houston nel 2003 e, nonostante la giovane età, era molto conosciuto sul web per via del suo talento come make-up artist. Aveva cominciato ad utilizzare i social nel 2016, all’epoca aveva 13 anni e, ad oggi, il suo patrimonio è stimato tra 1 e 5 milioni di dollari.

