Arizona e Georgia a Biden, solo il North Carolina a Trump. Con questi ulteriori dati si consolida la vittoria del candidato democratico alle elezioni presidenziali americane. Il neo presidente è riuscito a conquistare anche una storica roccaforte repubblicana come l’Arizona, che non diventava “blu” dal 1992. Biden ha vinto lo Stato per circa 11mila voti, ossia con un vantaggio dello 0,3 per cento su Donald Trump.

Con l’assegnazione in serata anche della Georgia a Biden, il candidato democratico raggiunge i 306 grandi elettori, mentre Trump – che vince in North Carolina – si ferma a 232. A Trump va invece il North Carolina (15 elettori). Curiosamente, il risultato di 306 a 232 è lo stesso che nel 2016, ma con attribuzione diversa, diede la vittoria a Trump contro Hillary Clinton.

