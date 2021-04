Il messaggio del Dalai Lama in esclusiva per l’Italia: “Il riscaldamento globale è un grave problema”

“In questo mondo in cui c’è grande progresso scientifico e tecnologico ci si preoccupa solo del mondo esterno. In Occidente non c’è una tradizione che fa riferimento alla scienza della mente, ma ora gli scienziati iniziano a riconoscere l’importanza della pace mentale e della felicità mentale. Per generare una mente pacifica bisogna eliminare le emozioni distruttive che occupano la nostra mente. Nessuna religione parla di questo in modo così profondo come il Buddha dharma”. Così il Dalai Lama questa mattina, in occasione dell’insegnamento rilasciato sulle Quattro Nobili Verità in un video registrato in esclusiva per l’Unione Buddhista Italiana. È la prima volta nella storia che il Dalai Lama tiene un discorso per una nazione nello specifico, in questo caso l’Italia. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di recuperare una propria armonia nel rispetto di ogni diversità religiosa.

L’unione tra religioni

“Occorre meditare e riflettere per giungere a delle certezze profonde nella nostra mente”, ha detto il Dalai Lama. E ancora: “Solo riflettendo e realizzando la saggezza dell’ascolto troveremo il significato e potremo generare un cambiamento emotivo e profondo nella nostra mente. Occorre investigare e studiare, solo così si potranno trovare delle certezze. Tutte le Religioni insegnano il buon cuore e sono utili agli uomini. Dobbiamo avere rispetto per tutte. Uno dei miei impegni fondamentali è creare un’armonia religiosa. Dal punto di vista filosofico la religione cristiana, ebraica, musulmana, buddhista sono diverse ma utili allo stesso modo agli uomini. Occorre avere rispetto di tutte. Dal punto di vista filosofico le religioni che vengono dall’India si basano sul percorso della logica”. Qui di seguito l’intervento completo di un’ora e trenta:

Non c’è più tempo per combattere il riscaldamento globale

“E’ difficile dire come saranno lo sviluppo e la direzione del buddhismo nella società dei prossimi 50 anni. Tanto per cominciare il riscaldamento globale continua ad aumentare e questo è un grave problema. Conosco scienziati che mi hanno detto che in una decina di anni il riscaldamento globale diventerà insostenibile e tanti corsi d’acqua saranno prosciugati. Se questo accadrà anche gli esseri viventi dove sta avvenendo il riscaldamento globale scompariranno. Se non ci saranno più esseri umani sul pianeta è inutile parlare di Dharma”.

La scienza della mente

“L’insegnamento più presente nel buddhismo è quello che si rivolge alla scienza della mente. Lo sviluppo della saggezza e il caldo dimorare sono argomenti importanti di studio. Coloro che desiderano essere delle brave persone e vivere una vita significativa possono usare gli insegnamenti buddhisti per ottenere quei risultati. Il fondamento della nostra vita è l’amore. Lo sviluppo delle qualità interiori e del buon cuore dovrebbero essere soggetti accademici da inserire nel percorso scolastico di studi senza parlare di buddhismo o di religione. Sarebbe un gran beneficio”.

“Le sofferenze del mondo nascono dal pensare se stessi come i più importanti. Occorre imparare a considerare tutti gli aspetti negativi dell’egoismo e quelli positivi dell’altruismo. Negli otto versi dell’addestramento mentale di Langri Tanpa si dice: con qualunque persona io mi trovi, possa questa considerarmi sempre inferiore a loro. Usare questo pensiero con saggezza significa cambiare se stessi e fare un’azione di coraggio e non percepire il fatto di essere umili come scoraggiamento. L’altruismo diventa sempre più potente fino a quando una persona è pronta a dare la propria vita per essere di beneficio agli altri. Questa compassione ha in sé un coraggio fortissimo”, ha concluso il Dalai Lama.

