Il Covid torna a fare paura in Cina: due città della provincia dell’Hebei in lockdown

Il Covid torna a fare paura in Cina. Secondo quanto riferiscono i media locali, due città della provincia di Hebei, a nord di Pechino, Shijiazhuang e Xingtai, sono state poste in lockdown. Una misura restrittiva resa necessaria dopo il picco di casi registrati negli ultimi giorni: 127 accertati in sei giorni, oltre a 183 contagi asintomatici. Le autorità sanitarie locali denunciano che l’origine di questi focolai è stata importata dall’estero, anche se non è ancora stato individuato il ‘paziente zero’.

Intanto nelle due città è stato avviato un programma di tamponi per tutti che dovrebbe concludersi domani: a Shijiazhuang, dove vivono 11 milioni di persone, sono già stati effettuati 4,86 milioni di tamponi, e a Xingtai, che ha una popolazione di 7 milioni, 1,89 milioni. A causa di questo lockdown, gli abitanti non possono uscire dalla città se non per casi di assoluta necessità. Anche all’interno dei rispettivi comuni la libertà di movimento è fortemente limitata, i trasporti sono drasticamente ridotti e le scuole chiuse. Il lockdown giunge dopo che mercoledì sono stati rilevati a Shijiazhuang 117 casi di coronavirus, di cui 67 asintomatici.

Giovedì, sempre a Shijiazhuang, sono stati accertati 66 casi positivi, secondo i dati riportati dalle autorità sanitarie dello Hebei. Nella provincia, a partire dal 2 gennaio, sono stati registrati in tutto 304 casi di Covid-19, la maggior parte a Shijiazhuang, che dista meno di 300 chilometri da Pechino e si trova ad un’ora di treno ad alta velocità dalla capitale.

