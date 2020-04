Coronavirus Usa, lo spot sul distanziamento sociale dell’Ohio | VIDEO

Negli Usa che ogni giorno di più sono il Paese più colpito al mondo dal Coronavirus, negli ultimi giorni sta spopolando in rete uno spot video, realizzato dallo Stato dell’Ohio, sull’importanza del distanziamento sociale per impedire l’ulteriore diffusione del contagio. Negli Stati Uniti, infatti, il numero dei pazienti positivi supera i 600mila, mentre i morti al momento sono più di 26mila.

In Ohio, tuttavia, è stata registrata una delle risposte più serie alla pandemia. Al punto che le decisioni prese dal governatore Mike DeWine sono state inserite in una guida nazionale sulla crisi, considerata un punto di riferimento sui comportamenti da tenere per impedire l’ulteriore diffusione del Coronavirus. Nel filmato, realizzato dal Dipartimento della Salute dell’Ohio, si sottolinea l’importanza e l’efficacia del distanziamento sociale. Una misura dura, considerata simile a una prigionia per tutti i cittadini, ma che al momento è l’unica risposta a un virus per cui non esiste vaccino.

