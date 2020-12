Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid 19 ha provocato oltre 66 milioni di casi e circa un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 6 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 7,00 – Vaccino a regina Elisabetta “nelle prossime settimane” – La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99 anni, saranno vaccinati contro il Coronavirus “nelle prossime settimane”. Lo riporta il Daily Mail, precisando che non è previsto per loro alcun trattamento preferenziale rispetto a tutti gli altri cittadini del Regno Unito dove è stata approvata la distribuzione del vaccino Pfizer-Biontech. Tutti i reali inglesi saranno vaccinati in base alla tempistica fissata in relazione all’età. Gli esperti ritengono che se la loro vaccinazione avvenisse pubblicamente, questo contribuirebbe a contrastare le scetticismo. Si parla di un possibile ruolo, in questo senso, anche per il principe Carlo e il principe William. Nel 1957, la regina Elisabetta aveva reso noto che i figli Carlo e Anna erano stati vaccinati contro la poliomielite per combattere la paura contro l’immunizzazione.

Ore 6,50 – Argentina approva patrimoniale per finanziare sanità – L’Argentina ha approvato una tassa patrimoniale una tantum per raccogliere fondi per contribuire a pagare le forniture mediche e i pacchetti di aiuti finanziari durante la pandemia di Covid-19. La “tassa del milionario”, che colpisce le persone con un patrimonio di oltre 200 milioni di pesos (circa 2 milioni di euro), è passata al Senato con 42 voti a 26. Il Paese sudamericano ha registrato quasi 1,5 milioni di casi accertati e quasi 40.000 morti per il Covid-19.

Ore 6,45 – In Brasile, altri 43.209 nuovi positivi e 664 morti – Il Brasile ha registrato oggi 43.209 nuovi positivi al Covid-19 e 664 morti. Dall’inizio dell’epidemia, i contagi accertati sono 6.577.177 e i morti sono finora 176.628. Il Brasile è al terzo posto dietro Usa e India quanto a diffusione della pandemia.

Ore 6,30 – Usa, in regioni California scatta ordine “stare a casa” – Nel California del Sud e nella San Joaquin Valley dalla mezzanotte scatta l’ordine di stare a casa per il boom di ricoveri in terapia intensiva per il coronavirus. Il dipartimento della Sanità della California ha ordinato il mini lockdown in queste due regioni dalle 23:59 di sabato dopo che la capacità in terapia intensiva è scesa sotto il 15%, rispettivamente al 12,5% nella California del Sud e all’8,6% nella San Joaquin Valley. Dovranno restare chiusi i bar, le birrerie, i parrucchieri e i barbieri. Nei negozi la capacità dovrà essere ridotta al 20%. Ai governi locali è data la possibilità di imporre misure ancora più stringenti. In California sono stati registrati oltre 1,3 milioni di casi di Covid-19 e quasi 20.000 morti. Attualmente oltre 2.100 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Arrivato vaccino in Scozia, “somministrato da martedì” – “Le prime forniture del vaccino anti-Covid” sviluppato da Pfizer-BioNtech sono arrivate in Scozia dove sono state immagazzinate in sicurezza. Lo ha annunciato la premier Nicola Sturgeon, sottolineando che le prime dosi verranno somministrate “da martedì”. Il premier britannico Boris Johnson mercoledì ha annunciato che l’agenzia del farmaco nazionale ha dato il via libera con procedura d’urgenza alla somministrazione del siero su scala nazionale. Una fuga in avanti condannata dall’Ue, che sta seguendo la procedura di autorizzazione ordinaria.

Germania: “Avremo vaccinazioni di massa entro l’estate” – “Sono molto ottimista circa il fatto che al più tardi la prossima estate avremo vaccinazioni di massa in Germania”. Lo ha affermato il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn in un’intervista al portale t-online. Fino a quel momento “è realistico che siano a disposizione almeno 11 milioni di dosi solo della BioNTech”. Le prime tre o quattro milioni di dosi saranno a disposizione già il prossimo mese. Il ministro ritiene che “milioni di cittadini tedeschi potrebbero già in primavera essere immuni grazie ai vaccini”. In una seconda fase, così Spahn, ci si potrà vaccinare quasi ovunque anche negli studi medici.

Coronavirus ultime notizie | Russia, al via alle vaccinazioni di massa a Mosca – Mosca ha iniziato le vaccinazione di massa contro il Covid-19 con il vaccino russo Sputnik V, registrato ad agosto. Gli sviluppatori affermano che è efficace al 95% e non provoca effetti collaterali importanti, ma il farmaco è ancora in fase di test di massa. Come ha annunciato il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, il vaccino sarà somministrato alle persone che lavorano nelle scuole, nel servizio sanitario e agli assistenti sociali.

San Francisco annuncia lockdown di tre settimane – San Francisco ha deciso deciso un lockdown di tre settimane per frenare la pandemia di coronavirus. Le restrizioni riguardano cinque giurisdizioni della Bay area attorno alla metropoli californiana, una delle zone più popolose degli Stati Uniti, e sono tra le più severe adottate dalle città americane. La stretta decisa dalla sindaca democratica London Breed, al suo primo mandato, prevede che a partire da domenica la popolazione resti in casa salvo che per lo svolgimento di attività essenziali. La ristorazione può lavorare solo con asporto e consegne a domicilio, chiudono invece bar e parrucchieri così come parchi, zoo e acquari. “Ciò che vediamo nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro Stato e nel nostro paese è che il virus sta avendo il sopravvento”, ha denunciato la Breed.

Oltre 225 mila casi negli Usa in 24 ore, nuovo record. Con 225.201 casi di Covid in 24 ore, gli Stati Uniti nuovamente stabilito un record di contagi giornalieri. Dai dati della Johns Hopkins emerge i morti sono stati più di 2.500. La soglia dei 200 mila contagi giornalieri era già stata superata tre volte nell’ultimo mese con un picco di 210 mila tra mercoledì e giovedì. In aumento i ricoveri, soprattutto nei quattro Stati più popolosi (California, Florida, New York e Texas). In totale i contagi negli Stati Uniti sono 14,3 milioni e i morti 287 mila.

Leggi anche: 1. Regno Unito, approvato vaccino Pfizer-BioNtech, sarà disponibile in tutto il Paese dalla prossima settimana/ 2. Vaccino, l’Agenzia europea del farmaco (Ema) dopo l’approvazione di Pfizer a Londra: “Loro procedura è meno accurata” / 3. Orgia in un bar di Bruxelles durante il lockdown: denunciato Joseph Szajer, europarlamentare di Orban / 4. Usa, infermiera negazionista si vanta sui social di non indossare la mascherina: sospesa / 5. La Cina tenta di riscrivere la storia dell’epidemia: “Non è partito da Wuhan, ma dai surgelati arrivati dall’estero”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Biden ha ufficialmente la maggioranza dei grandi elettori. Trump: "Stiamo ancora vincendo" Covid, medico ebreo salva la vita a un uomo con tatuaggi nazi Brasile, pullman cade da un viadotto: 16 morti