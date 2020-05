Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 5,9 milioni i contagi da Coronavirus in tutto il mondo: gli Usa continuano a guidare questa classifica con 1,7 milioni di cittadini positivi, seguiti dal Brasile con 400mila casi. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 29 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Record di nuovi casi in California, 2.617 in 24 ore – Nuova impennata di contagi di coronavirus in California: 2.617 nelle ultime 24 ore. Si tratta del nuovo record dopo i 2.603 casi registrati lo scorso 5 maggio. Il totale dei contagi nello Stato è salito a 101.697 mentre i decessi sono 3.973.

Ore 06.00 – In Brasile 26.417 nuovi casi in 24 ore – Nuovo record di nuove infezioni di coronavirus in Brasile dove ieri sono stati registrati 26.417 nuovi casi. Il totale nazionale è salito a 438.238, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità di Brasilia. I decessi ieri sono stati 1.156 per un totale di 26.754.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Calcio, riparte la Premier League inglese: la data è il 17 giugno – Nel giorno in cui il calcio italiano decide se far ripartire il campionato e da quando, arriva l’ufficialità sulla ripresa della Premier League inglese: il campionato infatti riprenderà il 17 giugno. Quel giorno si giocheranno due partite, quelle che non si erano tenute prima dell’interruzione a causa del Coronavirus: Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal. Poi, nel weekend del 20 giugno, ci sarà il ritorno in campo delle altre squadre per la 30esima giornata, ovviamente tutte a porte chiuse.

Sud Corea: tornano restrizioni a Seul dopo nuovo picco contagi – La Corea del Sud inasprisce le restrizioni dopo un nuovo picco dei contagi da coronavirus. Tornano i blocchi nell’area metropolitana di Seul, che ospita metà dei 52 milioni di abitanti del Paese. Musei, parchi e gallerie d’arte saranno chiusi di nuovo da venerdì per due settimane, riferisce il Guardian citando il ministro della Sanità Park Neung-hoo, mentre le aziende sono state esortate a reintrodurre misure quali il lavoro flessibile. “Abbiamo deciso di rafforzare tutte le misure di quarantena nell’area metropolitana per due settimane da domani al 14 giugno”, ha detto, il ministro. Ai residenti di Seoul è anche consigliato di evitare incontri sociali o di andare in luoghi affollati come ristoranti e bar. “Le prossime due settimane sono cruciali per prevenire la diffusione dell’infezione nell’area metropolitana”, ha detto Park, aggiungendo: “Se dovremo fallire, dovremo tornare alle misure di distanziamento sociale”. Le restrizioni erano state revocate in tutto il paese il 6 maggio dopo che l’epidemia sembrava essere stata sotto controllo. Nelle ultime 24 ore ​sono stati registrati 79 nuovi casi di contagio, numeri di aumento giornaliero che non si vedevano dal 5 aprile.

Zuckerberg contro Trump: “Censurare i social non è la giusta reazione” – “Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura”. Così il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, commentando l’ira di Donald Trump contro Twitter che ha smentito un suo cinguettio bollandolo come infondato. La Casa Bianca ha annunciato per oggi un ordine esecutivo sui social media dopo che Trump ha minacciato di chiudere Twitter. I commenti di Zuckerberg sono stati affidati ad un’intervista a Fox News di cui sono state diffuse alcune anticipazioni.

Leggi anche:

1. La Fondazione Gimbe: “Ragionevole sospetto che Lombardia aggiusti dati” / 2. Zaia su Crisanti: “Va troppo in tv”. Il professore: “Non ho mai preso un euro” / 3. L’appello degli italiani rimasti bloccati all’estero: “Farnesina dove sei? Riportaci a casa” | VIDEO

4. Cos’è il passaporto sanitario per le vacanze e perché se ne sta parlando così tanto / 5. L’usura ai tempi del Coronavirus (di Michele Magno) / 6. Ats Milano invia (per sbaglio) un sms ad alcune persone comunicando loro una presunta positività al Coronavirus. Poi chiede scusa: “Errore informatico”

7. Salgono i contagi in Lombardia e Piemonte: ipotesi quarantena per chi si sposta dal 3 giugno / 8. Cologno Monzese, polemiche in comune per le foto con le mascherine “Boia chi molla” / 9. “Notifiche di esposizione al Covid-19”, cosa sono e perché sono comparse sul tuo smartphone Android

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Una toccante storia con protagonisti un ex veterano dell'Air Force malato di cancro e il suo labrador di 11 anni “Giustizia per George”: in 48 ore più di un milione di firme per l’afroamericano morto soffocato dalla Polizia Litigano per il tablet: quindicenne uccide a martellate la sorella di 10 anni