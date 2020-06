Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 10 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno raggiunto quota 500mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 29 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

ore 17,30 – Cina, via libera (da subito) alla sperimentazione del vaccino sui militari – La Commissione Militare Centrale ha dato il via libera alla prima somministrazione su larga scala del vaccino anti-Coronavirus realizzato dall’azienda cinese CanSino Biologics. La sperimentazione durerà un anno a partire dallo scorso 25 giugno e per ora sarà riservata ai militari cinesi. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet, riferiscono di un prodotto sicuro e capace di attivare il sistema immunitario, almeno in modo parziale.

Ore 11,09 – Coronavirus: Usa, più di 38 mila nuovi casi e altri 264 morti. Almeno 38.845 nuovi casi di coronavirus e altri 264 morti nelle ultime 24 ore negli Usa, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale, gli Usa hanno finora 2.548.996 contagi accertati e 125.804 morti.

Ore 9,18 – Brasile, più di trentamila nuovi casi in un giorno. Il Brasile ha 30.476 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e altri 552 morti, ha annunciato il ministero della Salute. In totale, le vittime del Coronavirus nel Paese sono 57.622 e i casi accertati 1.344.143.

Ore 8,30 – Filippine: baby-boom da pandemia con 214 mila nascite in più. Un baby boom in vista per le Filippine, il più alto negli ultimi 20 anni. Lo prevedono l’Università di Manila e i demografi dell’Onu che concordano su oltre 214mila nuovi nati più del normale a causa della pandemia. Più precisamente, a causa del confinamento delle persone che per settimane non sono potute uscire di casa e del mancato accesso ai servizi di pianificazione familiare.

Ore 7,15 – Totale morti sopra 500mila, oltre 10 milioni casi. Nel mondo il totale delle persone decedute per Coronavirus supera il mezzo milione. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i morti sono 500.108. I contagi accertati hanno superato i 10 milioni e sono per il momento 10.057.300. Il maggior numero di vittime si è registrato negli Usa, che sono arrivati a 125.714 morti e 2.539.544.

