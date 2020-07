Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Reuters, il numero di persone affette da Coronavirus nel mondo ha superato i 15 milioni, mentre i morti sono oltre 625mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 24 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Record di infezioni negli Usa – Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore è stata registrata la cifra record di 76.570 nuovi casi di Coronavirus secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University. I contagi ora hanno superato i 4 milioni, mentre i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.225, che portano il totale dei morti a 114.167.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms, non ci aspettiamo vaccino prima del 2021. “Realisticamente, vedremo le persone vaccinarsi al Covid-19 solo nei primi mesi del prossimo anno”, non prima”. Lo ha detto il direttore del programma emergenze dell’Oms, Mike Ryan, in un briefing stampa. “Dobbiamo essere in grado di guardare le nostre comunita’ negli occhi e assicurarle che abbiamo preso tutte le precauzioni possibili, affinche’ il vaccino sia sicuro ed efficace prima di poterlo distribuire”, ha dichiarato.

Usa: verso un milione di casi Covid-19 in due settimane. La pandemia di Covid-19 continua a crescere esponenzialmente negli Stati Uniti e rischia un incremento di un milione di nuovi casi in sole due settimane, superando i quattro milioni totali. Per comprendere il preoccupante andamento della pandemia, riporta la Cnn, è sufficiente confrontare la velocità di aumento dei contagi da quando è scoppiata la pandemia: il primo caso noto è stato segnalato il 21 gennaio, dopo 99 giorni i contagi sono arrivati a un milione. Ci sono voluti solo altri 43 giorni per raggiungere i due milioni di casi. E 28 giorni dopo, l’8 luglio, gli Stati Uniti hanno completato tre milioni. Il triste traguardo dei quattro milioni potrebbe arrivare nel giro di due settimane. A mercoledì notte sono stati registrati oltre 3,96 milioni di contagi e più di 143 mila decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University. 68.706 casi e 1.152 morti solo mercoledì.

Nel mondo oltre 625mila morti – Il numero di morti per Coronavirus nel mondo ha superato quota 625 mila, secondo il bilancio tenuto dalla Johns Hopkins University. Il Paese con il più alto numero di decessi sono gli Stati Uniti con oltre 143 mila, seguito da Brasile (quasi 83 mila) e Regno Unito (più di 45 mila). Nuovo record in Florida dove si sono contati altri 173 morti per Covid e 10.249 contagi che hanno portato il totale rispettivamente a 389.868 casi e 5.518 decessi.

