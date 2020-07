Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Ad oggi le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.322, con 35.082 morti, per un totale di 245.032 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 24 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Salgono i contagi in Italia: focolai piccoli, ma diffusi – Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 306 nuovi casi e solo una Regione, la Valle d’Aosta, ha fatto registrare 0 nuovi positivi. Dei nuovi positivi odierni, il 26,7% del totale si trova in Lombardia, ma il problema principale è rappresentato sopratutto dai nuovi focolai e dai casi di importazione dall’estero. Tra i nuovi focolai, infatti, si segnalano quello in una casa di residenza per anziani a Bologna con 15 casi e quello di Rovereto, in Trentino, con altri 24 positivi dopo i 16 del giorno prima. Tra i cosiddetti “casi di rientro”, invece, si registrano due badanti tornate in pullman a Roma dalla Romania, che portano a 12 sui 26 casi totali nel Lazio gli infetti di “importazione” e un nuovo cluster registrato in Molise con 7 venezuelani contagiati, 5 dei quali arrivati dalla Serbia.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Via libera del Cdm allo scostamento di bilancio. Nella tarda serata di ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allo richiesta di deficit aggiuntivo per 25 miliardi che servirà a finanziare la manovra estiva. Ora lo scostamento di bilancio passerà al voto delle Camere previsto il 29 luglio. Ma per l’approvazione al Senato il governo ha bisogno dei voti di Forza Italia.

Ospedale Fiera: acquisizioni carte della Gdf – Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha effettuato acquisizioni di carte del Fondo Fondazione “Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus” in via Manin dove ha sede la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Est, Sud Ovest e Adda Martesana nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano sulla realizzazione dell’ospedale per i malati Covid negli spazi della Fiera al Portello. L’inchiesta, al momento conoscitiva, è coordinata dal pm Cristiana Roveda e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. Qui l’articolo completo.

A Savona 1.500 persone in quarantena ma nessun caso di polmonite – “Le persone ricoverate in ospedale sono tutte in buone condizioni. Non vediamo alcuna polmonite interstiziale, come nel periodo critico del contagio. Piuttosto nella maggioranza dei casi forti mal di gola e febbre alta” . Al momento è questa, stando alle parole del direttore generale della Asl 2 Paolo Cavagnaro, la forma più aggressiva di Coronavirus legata al cluster di Savona. Che ieri sera contava 66 positivi, 10 in più rispetto a martedì, con 5 persone negli ospedali di Savona e Albenga.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 12.404 (+82) persone attualmente positive, 197.842 (+214) guariti e 35.092 (+10) morti per un totale di 245.338 (+306) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 713 (-11), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.642 (+92) e quelli in terapia intensiva sono 49 (+1). Oggi sono stati effettuati 60.311 tamponi. Qui il bollettino.

