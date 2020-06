Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 8,6 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo, a fronte di oltre 460mila decessi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 22 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Danimarca: 3mila tifosi sugli spalti per il derby a Copenaghen – Tremila persone hanno assistito oggi a una partita di calcio, il derby della capitale danese Copenaghen: si tratta di una delle prime occasioni per i tifosi europei dopo la pandemia. In Danimarca, le misure restrittive anti contagio prevedono che il pubblico per gli eventi sportivi sia di 500 persone al massimo, ma oggi la partita fra Brondby e FC Kobenhavn ha potuto godere di una deroga, così come altri due incontri in questi giorni. Nello stadio, i tifosi hanno dovuto mantenere la distanza di due metri l’uno dall’altro con la raccomandazione di rimanere seduti per quanto possibile. Il protocollo non ha ovviamente impedito ai 3 mila fortunati di esultare a ogni azione, in uno stadio che pareva comunque sguarnito visto che ha una capacità di 28 mila persone. Il campionato danese è ripreso il 28 maggio scorso, a porte chiuse.

Ore 06.00 – Brasile: oltre 50 mila decessi e 1,084 milioni contagi – Il Brasile ha superato i 50 mila morti per Coronavirus: nell’ultima giornata se ne sono registrati altri 632 e questo ha fatto raggiungere la cifra di 50.608 decessi. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore si sono anche registrati 17.304 nuovi contagi, che portano il totale a 1,084 milioni. Si tratta del secondo paese al mondo sia per casi che per decessi, in entrambi i casi superato solo dagli Stati Uniti; ma secondo tutte le valutazioni, i numeri del Covid-19 nel paese da 210 milioni di abitanti sarebbero in realtà molto più elevati, a causa della scarsa capacità di effettuare i test soprattutto nelle favelas e nelle zone remote.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Biden: Trump oltraggioso, nasconde fallimento su Coronavirus – Scontro negli Stati Uniti tra Donald Trump e Joe Biden. Il candidato presidenziale democratico ha definito “oltraggioso” il presidente per aver chiesto di rallentare i test del Coronavirus per contenere i numeri dei contagiati. La Casa Bianca ha spiegato che Trump, durante il comizio a Tulsa, Oklahoma, lo aveva detto “scherzando”. Biden ha prima scritto su Twitter: “Accelerare i test sul virus”. Poi, attraverso il suo staff, ha inviato un messaggio più duro verso l’aversario: “La sua è stata una delle ammissioni più gravi nella storia di un presidente: aver ordinato di ridurre i test per contenere artificialmente i dati del contagio e nascondere la gestione fallimentare di una delle crisi sanitarie più gravi di sempre”.

Germania, 1.029 contagi in un impianto di lavorazione della carne – Sono 1.029 i dipendenti di un mattatoio in Germania risultati finora positivi al test del Coronavirus. Si tratta dell’impianto di lavorazione della carne Tönnies . A dare la notizia dei contagi ai media locali sono state le autorità del distretto di Gütersloh, nel Land del Nordreno-Vestfalia. La zona di Guetersloh è stata interessata da un picco di contagi presso l’impianto, che ha spinto le autorità locali a rimandare a casa i loro figli dalle scuole e dagli asili.

Portogallo, positivi 16 dipendenti del Santuario di Fatima – Il Santuario di Fatima, in Portogallo, ha confermato che 16 dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus nelle ultime ore. In un comunicato, l’istituzione religiosa ha spiegato che l’allarme è scattato dopo il contagio di un primo dipendente, che è stato isolato. Di 244 test su persone che in qualche modo sono entrate in contatto con il primo paziente, 16 sono risultati positivi. Tutti i positivi sono lavoratori interni del santuario, i membri del coro di Fatima, che, assicura la nota, non hanno avuto alcun contatto con i pellegrini. I pellegrinaggi a Fatima sono ripresi il 12 giugno dopo la sospensione dausata dall’emergenza sanitaria. Finora il Portogallo ha registrato 1.530 morti per Coronavirus e 39.133 casi totali.

Regno Unito, altri 43 morti e 1.221 casi – Il Regno Unito registra il decesso di altre 43 persone contagiate dal Coronavirus, per un totale di 42.632 vittime. Il giorno precedente i morti erano stati 128. I casi accertati di contagio sono 304.331, compresi i 1.221 registrati nelle ultime 24 ore.

Speranza al Cts: “Serve approfondimento sulle linee guida Oms” – In una lettera inviata al Comitato tecnico scientifico il ministro Roberto Speranza scrive: “Le nuove linee guida dell’Oms relative alla modalità di certificazione della guarigione segnano un cambiamento che può incidere significativamente sulle disposizioni finora adottate e vigenti nel nostro Paese. Chiedo di poter affrontare il delicato tema nel Cts, fermo restando il principio di massima precauzione che ci ha guidato finora”. Si attende un approfondimento che chiarisca come e se cambieranno i protocolli sanitari dell’emergenza Covid.

Oms: niente isolamento con tre giorni senza sintomi – Cambiano le raccomandazioni dell’Oms per il rilascio dall’isolamento dei pazienti che hanno contratto l’infezione da nuovo Coronavirus. Le linee guida provvisorie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità prevedono i tre giorni senza sintomi, inclusi febbre e problemi respiratori, come criterio sufficiente a escludere la trasmissione della malattia. Dunque, per interrompere la quarantena non servono più necessariamente due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore, oltre alla guarigione clinica.

Anche dalla Spagna ok all’efficacia Tocilizumab off label – La Boe, acronimo di Official State Gazette, l’agenzia del farmaco spagnola, ha riconosciuto come farmaco essenziale per il trattamento del Coronavirus il Tocilizumab, utilizzato in processi anti-infiammatori come l’artrite reumatoide e per la prima volta sperimentato off label per fermare la tempesta citochinica da Covid-19 dall’oncologo dell’istituto tumori di Napoli ‘Pascale’ Paolo Ascierto. A confermarlo è il sito Publico.es. A convincere la Boe a promuovere il Tocilizumab, gli effetti significativi che il farmaco avrebbe avuto sui pazienti più gravi collegati a ventilatori meccanici o che hanno bisogno di ossigeno.

Riprende il traffico stradale tra Francia e Spagna – Riaperta questa mattina la frontiera tra Francia e Spagna che era rimasta chiusa dal 14 marzo a causa della pandemia di coronavirus. Dopo quasi 100 giorni, centinaia di persone hanno varcato in auto il confine fin dalle prime ore della domenica, senza doversi sottoporre ad alcun controllo.

Cina, 22 nuovi casi a Pechino, oltre due milioni di test. Pechino ha registrato 22 nuovi casi di Coronavirus, tra cui un’infermiera, dopo un test di massa in cui sono stati eseguiti più di due milioni e 300mila tamponi per contenere il nuovo focolaio. Le autorità cinesi hanno isolato interi quartieri della capitale, chiudendo scuole e limitando gli spostamenti, dopo che nell’area del mercato di Xinfadi è riemerso il virus, una settimana fa. In totale sono oltre 220 i contagiati. Ai 22 nuovi casi di Pechino se ne aggiungono altri quattro a livello nazionale, tre dei quali sono contagi domestici nella provincia dell’Hebei che confina con l’area della capitale.

Israele, 294 nuovi casi; verso ripresa tracciamenti. In Israele si sono registrati 294 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore, con il totale dei contagi ch è arrivato a quota 20.633, con 40 pazienti ricoverati in gravi condizioni. C’è stato anche un altro morto che porta il numero delle vittime nel Paese a 305, riferisce Haaretz. Anche i Territori palestinesi sono coinvolti nell’epidemia con 810 casi e due morti tra Cisgiordania e Gerusalemme Est e 72 contagi e una vittima nella Striscia di Gaza. Alla luce della ripresa dei casi coincisa con l’allentamento delle restrizioni, ha spiegato il quotidiano, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, mediterebbe di chiedere al servizio segreto dello Shin Bet di riprendere a rintracciare i casi confermati e quelli sospetti.

In Sudamerica oltre 2 milioni di casi, in Brasile 50mila morti. Il Brasile è vicino ai 50 mila morti per il Coronavirus, il Sudamerica ha superato i due milioni di contagi accertati. Lo riportano i dati forniti da Afp. Il totale dei casi di Covid-19 nel continente è di 2.007.621. In Brasile, il Paese più grande e più colpito, i casi confermati sono 1.067.579 e i morti 49.976.

