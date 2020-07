Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il nuovo Coronavirus finora ha contagiato quasi 14,5 milioni di persone in tutto il mondo, mentre i morti sono oltre 600mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 20 luglio 2020, aggiornate in tempo reale:

Ore 7,10 – Brasile: 23.529 nuovi casi Covid-19 e 716 decessi. Il Brasile, il secondo Paese più colpito al mondo dalla nuova pandemia di coronavirus dopo gli Stati Uniti, ha registrato nelle ultime 24 ore 23.529 nuovi casi confermati e 716 decessi, secondo quanto riferito dal ministero della Salute domenica. Il totale dei contagi ammonta a 2.098.389, mentre il numero di deceduti è arrivo a 79.488. Per il secondo giorno consecutivo il numero di decessi è stato inferiore a mille, sebbene nei fine settimana vi sia di solito una riduzione relativa poiché molti comuni segnalano solo decessi e nuove contagi alle segreterie sanitarie regionali solo il lunedì successivo.

Ore 7 – Usa, nelle ultime 24 ore 67.574 casi Covid e 877 morti. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 67.574 nuovi casi di Coronavirus, portando il totale a 3.698.161. Lo riportano le cifre fornite dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. I decessi sono stati 877, per un totale di 139.659 anche se per la Johns Hopkins i decessi hanno già superato i 140 mila.

Francia: da domani obbligo mascherine in luoghi pubblici chiusi – Da domani in Francia è obbligatorio indossare la mascherine nei luoghi pubblici al chiuso, pena una multa di 135 euro. L’introduzione era già nota ma la sanzione è stata confermata solo in giornata dalla direzione generale del ministero della Salute. La mascherina diventa quindi obbligatoria nei “negozi, centri commerciali, amministrazioni, banche e mercati coperti”. Le strutture si aggiungono a quelle dove l’obbligo era già in vigore: sale riunioni e spettacoli, cinema, ristoranti, hotel, sale giochi, istituti scolastici, centri di villeggiatura, biblioteche, luoghi di culto, stabilimenti sportivi al coperto, musei, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Coronavirus ultime notizie – Nigeria: positivo al Covid-19 il ministro degli Esteri – Il ministro degli Esteri della Nigeria, Geoffrey Onyeama, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso, secondo quanto riportano i media internazionali. Onyeama è anche membro della task force presidenziale contro il coronavirus. “Ho fatto il mio quarto test Covid-19 ieri al primo segno di irritazione alla gola e sfortunatamente questa volta è risultato positivo. Questa è la vita! Vinci qualcosa perdi qualcosa”, ha twittato l’esponente di governo che ora resterà in isolamento in una struttura medica. I casi di coronavirus in Nigeria sono saliti a 36.107 con 653 nuove contagi, secondo i dati del Centro di controllo di malattie della Nigeria. Il bilancio dei decessi è a 778.

Coronavirus ultime notizie – Hong Kong, autorità locali: situazione “critica”- La ‘governatrice’ di Hong Kong, Carrie Lam, ha ammesso che la diffusione del nuovo Coronavirus è fuori controllo, mentre ha annunciato un incremento record di oltre 100 nuovi casi nella e ordinato nuove misure di distanziamento sociale. “Penso che la situazione sia veramente critica e non ci sono segnali che lascino pensare che sia sotto controllo”, ha dichiarato Lam in conferenza stampa.

Coronavirus India, star di Bollywood Aishwarya Rai in terapia intensiva – Aishwarya Rai, una delle attrici indiane più conosciute al mondo, star di Bollywood ed ex Miss Mondo, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Mumbai con la figlia di otto anni, dopo essere risultata positiva al Covid-19. Nella stessa struttura sono stati ricoverati anche il marito, l’attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e il padre Amitabh Bachchan, 77, anche lui celebrità del cinema indiano: entrambi si trovano in isolamento e terapia intensiva. Secondo quanto riporta il Times of India, Aishwarya e la figlia avevano saputo di essere positive domenica scorsa e finora si trovavano in isolamento a casa. Sono state ricoverate ieri, ha fatto sapere una fonte ospedaliera, che ha riferito inoltre che la ex Miss Mondo aveva “forti difficoltà respiratorie”.

Oms, nuovo record 259.848 contagi in un giorno – Nuovo record di casi di Covid-19 in un solo giorno: 259.848 oggi secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità. Gli aumenti maggiori si sono registrati negli Usa, in Brasile, in India e in Sud Africa, secondo il bollettino quotidiano dell’Oms. Il numero di morti in 24 ore è stato di 7.360, il più alto dal 10 maggio scorso.

Coronavirus ultime notizie – Trump annuncia la svolta dei ‘tele-comizi’ – Donald Trump annuncia la svolta dei “tele-comizi”: fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna non organizzerà più i mega raduni in stile ‘Make America Great Again’ ma degli eventi elettorali con i suoi sostenitori in teleconferenza.

Texas: contagiati 85 bambini con meno di un anno – Tutti i casi sono stati registrati nella zona rossa della contea di Nueces, dove si trova la città di Corpus Christi, sul Golfo del Messico. Nel Paese, intanto, 18 Stati sono considerati “red zone” e si alzano le misure anti contagio

Coronavirus, presidente dell’Iran: forse 25 milioni di contagi

