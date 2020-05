Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel mondo si sono superati i 4,5 milioni di casi e i 307 mila morti per coronavirus. Questo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Finora i positivi al Covid-19 sono stati 4.543.297 mentre i decessi hanno raggiunto quota 307.705. Il Regno Unito si conferma secondo nella triste classifica dei decessi dopo gli Stati Uniti. Preoccupa poi il Brasile con numeri sempre più grandi. Qui le ultime news sul Coronavirus in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 17 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Cina: ‘cluster’ a Jilin. Capo esperti, “è sfida seconda ondata” – Nuovo focolaio di contagi da Covid-19 in Cina: più di 8000 persone sono state messe in quarantena nella città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin, la regione che confina con la Corea del Nord. Intanto Zhong Nanshan, lo pneumologo a capo del gruppo di esperti consiglieri del governo cinese sull’epidemia di Coronavirus, ha riconosciuto, in un’intervista alla Cnn, che il Paese si trova di fronte “la grande sfida” di dover arginare la seconda ondata di contagi da novo coronavirus. Shulan è uno dei vari posti in Cina, tra cui Wuhan, la città da cui è partita la pandemia, ad aver segnalato nuovi casi da quando il Paese ha iniziato gradualmente a riaprire.

Ore 7,30 – I francesi già in spiaggia. Ma c’è tensione con l’Italia: “Nessun coordinamento” – “Sarebbe meglio evitare misure unilaterali e coordinarsi tra Paesi europei”. Il ministro francese dell’Interno, Christophe Castaner, mostra di essere rimasto spiazzato dalla riapertura della frontiera italiana ai turisti stranieri a partire dal 3 giugno. Dal lato francese, le restrizioni restano invece valide fino al 15 giugno. Un’asimmetria che Castaner ha sottolineato, annunciando di voler parlare con la ministra Lamorgese nelle prossime ore. Un chiarimento necessario per due Paesi che sono interconnessi al livello di flussi economici e turistici.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna, Sanchez chiederà altro mese stato di allarme – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che chiederà al Parlamento il via libera ad una nuova proroga dello stato di allarme per l’emergenza Coronavirus. La misura è stata decretata lo scorso 14 marzo ed è stata prorogata di volta in volta per 15 giorni, fino al 25 maggio. “Questa proroga sarà di un mese” ha annunciato Sanchez e secondo le previsioni del governo sarà “l’ultima”.

Coronavirus, ultime notizie: Russia, + 9.200 casi Covid-19. Aumento più basso da 1 maggio – La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 9.200 nuovi casi di coronavirus, l’aumento giornaliero più basso dal primo maggio. In totale nella Federazone dall’inizio della pandemia sono risultati positivi al Covid-19 in 272.043 con un totale di 2.573 decessi. La recente impennata di casi ha portato la Russia a balzare al secondo posto nella classifica dei Paesi nel mondo per numero di contagi, dietro gli Stati Uniti.

Regno Unito: altri 468 morti e oltre 3.400 casi – Il Regno Unito registra altri 468 decessi di persone contagiate dal Coronavirus per un totale di 34.466 vittime. Leggermente in calo il numero dei nuovi contagi, 3.451 per un totale di 240.161.

Trump pronto a ridare fondi a Oms ma ridotti – Il presidente americano Donald Trump sarebbe pronto a riprendere l’erogazione di fondi all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sospesi dopo l’accusa di atteggiamento troppo filo-cinese, ma in misura molto minore rispetto a prima. Lo ha riferito la FoxNews, precisando che secondo una bozza di lettera indirizzata al direttore generale dell’organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus, ottenuta dal programma ‘Tucker Carlson Tonight’, l’amministrazione americana “accetterà di pagare fino a quanto versato dalla Cina in contributi”. Finora gli Usa erano i più grandi donatori dell’Oms, con 400 milioni all’anno, ma se decidessero di allinearsi con i fondi dati dalla Cina, il finanziamento verrebbe ridotto a un decimo, ha sottolineato l’emittente. “Nonostante i difetti, credo che l’Oms abbia ancora un enorme potenziale”, ha detto il Tycoon.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

