CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In attesa delle riaperture di lunedì 18 maggio, il numero dei morti in Italia rimane costante. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, il bilancio attuale è di 70.187 (-1.883) persone attualmente positive, 31.763 (+153) i morti e 122.810 (+2.605) i guariti, per un totale di 224.760 (+875) casi, l’odierno bilancio inerente all’emergenza Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 70.187 attualmente positivi, 10.400 (-392) sono ricoverati in ospedale, 775 (-33) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 59.012 (-1.458) si trovano in isolamento domiciliare. Qui le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 17 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Monitoraggio Fase 2 – In Molise, Lombardia e Umbria dall’inizio della Fase 2 si registra un “rischio moderato” di aumento di trasmissione e di impatto sui servizi assistenziali. Nelle 18 Regioni rimanenti si segnala invece un rischio basso anche se tra queste ce ne sono 6 (Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Trento, Piemonte e Puglia) dove la situazione epidemiologica viene comunque evidenziata come in “evoluzione e fluida per la presenza di focolai di trasmissione da monitorare con attenzione”. È quanto emerge dalla lettura del primo report di Monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). (Qui la notizia completa).

Ore 8,20 – Riaperture scaglionate – Le prossime aperture sono state scaglionate. Dal18 maggio ripartono le attività di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, stabilimenti balneari, musei.Dal 25 maggio si potrà andare in palestra, nelle piscine e nei centri sportivi. Dal 3 giugno sarà libero lo spostamento tra le regioni. Il 15 giugno si potrà andare al cinema e a teatro (Qui i dettagli).

Ore 7,30 – Accordo Stato-Regioni – Le Regioni hanno frenato ieri sera sul Dpcm per le nuove riaperture, dopo l’intesa raggiunta nella tarda serata di venerdì con il governo. I Presidenti delle Regioni si sono riuniti e nella notte hanno incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Il tema era il timore che il dispositivo del dpcm di fatto depotenziasse le linee guida unitarie delle Regioni, che poi sono quelle delle categorie. Il governo ha deciso di allegare al suo testo le linee guida delle Regioni e verso le 3,30 della notte l’accordo è stato raggiunto. Il ministro Boccia ha dichiarato: “Lavoro intenso e molto utile per far ripartire l’Italia in sicurezza. Le richieste delle Regioni erano legittime, la soluzione è stata raggiunta nell’interesse del Paese”.

Ore 7,00 – La nuova fase dal 18 maggio – Il premier Conte ha confermato ieri sera, 16 maggio, le misure che sono contenute nel decreto legge che è stato firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella per le riaperture da lunedì: con mascherine e distanza sociale, riaprono negozi di vendita al dettaglio i servizi legati alla cura della persona come barbieri, parrucchieri e centri estetici, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub, riprendono le funzioni religiose ma anche gli allenamenti degli sport di squadra (Serie A inclusa), riaprono anche gli stabilimenti balneari, via alla libera circolazioni nelle regioni, possibile incontrare gli amici, e spariscono le autocertificazioni, necessarie soltanto per gli spostamenti tra Regioni che restano limitati fino al 3 giugno ai soli casi di emergenza e urgenti. Nella stessa giornata l’Italia riaprirà anche le frontiere. Dal 25 maggio riapriranno le palestre, le piscine e i centri sportivi e dal 15 giugno cinema e teatri, e per i bambini.

Franceschini: “Musei possono ripartire dal 18 maggio” – “Stiamo lavorando in queste ore sul decreto che tendenzialmente dirà che dal 18 maggio possono riaprire i musei, poi la scelta della riapertura oltre che dai singoli passa anche attraverso le decisioni regionali”: è quanto dichiarato dal ministro della Cultura Dario Franceschini.

Maturità, la ministra Azzolina conferma: “Sarà in presenza” – “Come governo abbiamo ritenuto opportuno fare l’esame di Stato in presenza, ma la decisione va vista a 360 gradi”, in un contesto più ampio. E cioè di una chiusura dell’anno scolastico dove non si rientrerà a lezione nelle aule. “Tenere chiuse le scuole è stata una sofferta scelta politica, ma non fatta al buio. Tenere le scuole chiuse ha permesso salvare vite umane e questo non ha prezzo”.

Coronavirus in Italia: maxi-sequestro di 1 mln mascherine nel Frusinate – Maxi sequestro di mascherine protettive in provincia di Frosinone. La Guardia di Finanza, impegnata in una serie di controlli finalizzati a contrastare l’aumento ingiustificato dei prezzi e alla commercializzazione dei prodotti sanitari non sicuri, ha individuato e quindi sequestrato oltre un milione di dispositivi.

Il CdM ha approvato il decreto legge – Dopo momenti di tensione, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte tra il 15 e il 16 maggio il decreto legge che consentirà ulteriori riaperture a partire da lunedì 18 maggio. (Qui la notizia completa).

