CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 38 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,20 – Germania: oltre 7mila casi, mai così tanti in 24 ore – È nuovo record giornaliero di contagi Covid-19 in Germania dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 7.334 casi di Coronavirus, mai così tanti dall’inizio dell’epidemia. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, precisando che i decessi sono aumentati di 24. È il secondo giorno consecutivo che la Germania riporta numeri così alti.

Ore 7,10 – Brasile: più di 700 morti per il secondo giorno consecutivo – Il Brasile ha registrato per il secondo giorno consecutivo più di 700 morti per Covid-19. Il totale dei decessi attribuiti alla pandemia sale quindi a 152.460. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 713 contro le 749 della giornata precedente. Il numero dei positivi è invece cresciuto a 5 milioni e 169mila 386, compresi i 28.523 delle ultime 24 ore.

Ore 7,00 – Trump: “Contagiato l’85% di chi indossa la mascherina” – “L’85% di chi indossa la mascherina prende il Coronavirus”. Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump durante il town hall su Nbc. Il tycoon ha anche affermato che “Stiamo scavallando la curva dei contagi, il vaccino è in arrivo e abbiamo terapie incredibili”. Intanto, il Cdc (Centers for Disease Control and Prevetion), però, stima che l’epidemia di Coronavirus potrebbe aggravarsi con gli Stati Uniti che potrebbero registrare 23mila decessi nelle prossime quattro settimane.

Polonia, lockdown parziale a partire da sabato – La situazione Covid in Europa sta degenerando. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato un lockdown parziale nel Paese alla luce dell’impennata dei casi di Coronavirus, che nelle ultime 24 ore sono aumentati di 8.099, nuovo record giornaliero. “Oggi dobbiamo tornare indietro alle raccomandazioni di base che conosciamo dalla primavera: state a casa”, ha dichiarato il capo di governo, esortando “chiunque possa a lavorare da remoto”. Le nuove restrizioni in Polonia entreranno in vigore sabato 17 ottobre nella capitale Varsavia e nelle principali città del Paese, considerate “zona rossa”. Qui tutti i dettagli.

Regno Unito, quarantena obbligatoria per chi arriva dall’Italia – Il Regno Unito ha rimosso l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri sul fronte Covid: chiunque arrivi dal nostro Paese a partire da domenica deve osservare un periodo di 14 giorni di auto-isolamento. Lo annuncia il ministero dei Trasporti britannico citato dalla Press Association.

Germania: “Campania e parti della Liguria a rischio” – La Germania ha dichiarato zone a rischio Covid la Campania, ivi comprese ovviamente Napoli, la costa amalfitana, Capri e Ischia, e la zona costiera della Liguria. A seguito dei forti aumenti di contagi, sono state classificate come aree a rischio anche i Paesi Bassi nella loro totalità, quasi tutta la Francia, Malta, la Slovacchia e alcune zone della Polonia. Lo riferisce il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale, sulla sua pagina Internet. Tra le altre zone colpite, otto regioni della Svizzera (compreso il cantone di Zurigo), alcune zone della Svezia, della Finlandia, della Gran Bretagna e dell’Irlanda, ma anche della Croazia, del Portogallo, della Slovenia e dell’Ungheria. Come aggiunge lo Spiegel Online, ci si attende che il ministero degli Esteri tedesco pubblichi per tutte le nuove aree a rischio i corrispondenti avvertimenti di viaggio. Un Paese oppure una determinata regione sono dichiarati zona a rischio se superano le 50 nuove infezioni su 100 mila abitanti nel corso dei sette giorni. Oramai sono circa 130 i Paesi nei quali si sconsiglia di viaggiare a causa della diffusione della pandemia del coronavirus. Di per sé la classificazione di zona a rischio non equivale ad un divieto di recarvisi in viaggio, ma certamente intende essere come deterrente. Chi rientra da tali zone, attualmente deve sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni, che può essere abbreviata se si presenterà un tampone negativo. Dal prossimo 8 novembre, la quarantena sarà ridotta a 10 giorni, ma un testi anti-Covid potrà essere eseguito solo al quinto giorno dal rientro in Germania.

Francia: 12mila agenti per coprifuoco, si rischia carcere – Nelle prossime settimane “12mila poliziotti e gendarmi saranno impegnati nel controllo del coprifuoco ogni notte” nelle città francesi interessante dai provvedimenti anti-Covid. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin. Per chi trasgredisce è prevista “una multa di 135 euro”. Per i recidivi “è prevista anche la reclusione di sei mesi e una multa di 3.750 euro”.

Ue: vaccino in base ad abitanti, priorità a svantaggiati – Tutti gli Stati membri avranno accesso ai vaccini per il Covid-19 contemporaneamente sulla base della dimensione della popolazione. Il numero complessivo di dosi di vaccino sarà limitato durante le fasi iniziali di distribuzione e la priorità dovrà essere data a operatori sanitari, alle strutture di assistenza a lungo termine, alle persone di età superiore a 60 anni, persone il cui stato di salute le rende particolarmente a rischio, lavoratori essenziali e ai gruppi socioeconomici più svantaggiati. Lo prevede la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sui vaccini anti-Covid. Leggi l’articolo completo.

Hong Kong-Singapore: accordo per “bolla” su viaggi aerei – Hong Kong e Singapore hanno raggiunto un accordo di principio per i viaggi aerei trans-frontalieri tra due hub finanziari asiatici, che stanno vedendo un calo dei contagi da Covid-19. Lo riferisce una nota emessa dalle amministrazioni delle due città, precisando che la misura presa verrà attuata “in modo sicuro e graduale”. Entrambe le città “sono grandi hub per l’aviazione, e la rotta aerea tra le due città è stata tra le più trafficate nella regione dell’Asia-Pacifico pre-Covid”. In base all’accordo, i viaggiatori non subiranno restrizioni, ma dovranno risultare negativi al test per il Coronavirus per poter usufruire della “bolla” tra i due hun finanziari asiatici e utilizzare solo i voli dedicati all’iniziativa concordata.

Oms: “Crescita esponenziale in Europa molto preoccupante” – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme per la “crescita esponenziale” della pandemia di Coronavirus in Europa e ha affermato che la situazione desta “preoccupazione”, sebben il virus stia causando meno morti rispetto alla prima ondata. Il direttore dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, ha dichiarato che l’aumento dei casi registrati in diversi Paesi del Vecchio Continente non significa, tuttavia, che sia arrivata una “fase oscura” nell’evoluzione della pandemia e che c’è tempo per agire. “Il virus non è cambiato, non è né più né meno pericoloso” rispetto allo scorso marzo ha aggiunto Kluge.

Salta plenaria Parlamento europeo a Strasburgo – La plenaria del Parlamento europeo del 19 ottobre che dopo mesi si sarebbe dovuta tenere a Strasburgo si svolgerà a Bruxelles in remoto a causa dell’avanzata del Covid. Lo annuncia il presidente dell’Eurocamera, David Sassoli. “Annuncio con rammarico che la plenaria non si svolgerà a Strasburgo – ha dichiarato Sassoli – gli spostamenti costituiscono un pericolo. La situazione in Francia e in Belgio è molto grave. Strasburgo rimane del sede del Parlamento europei e faremo di tutto per tornare”.

