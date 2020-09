Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo ha contagiato finora quasi 28 milioni di persone, provocando più di 900mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 14 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – L’Oms aggiorna il record contagi quotidiani, 307.930 – Nuovo record di contagi di Covid-19 in un solo giorno: 307.930 in tutto il mondo. Lo rileva l’Organizzazione mondiale della Sanità. Sempre oggi, il numero dei morti è cresciuto di 5.537 persone.



CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Israele richiude tutto, lockdown di 3 settimane – A pochi giorni dal Capodanno ebraico e dal Kippur, il governo prende una decisione osteggiata dai partiti religiosi al governo e da chi teme le ricadute economiche. Il Paese è il primo al mondo per numero di nuovi contagi per milione di abitanti, terzo per tamponi effettuati ma è in fondo alle classifiche per mortalità.

Israele: lockdown vieta sinagoghe, lascia ministro ortodosso – I diversi punti di vista sul nuovo lockdown per frenare la diffusione del Covid-19 in Israele (lockdown a cui comunque il governo deve ancora dare il via libera) hanno causato le dimissioni del ministro per le costruzioni e dell’edilizia, Yakov Litzman, del partito ultraortodosso del Giudaismo unito della Torah. Litzman, uno dei principali alleati di Benjamin Netanyahu, è irritato dal fatto che la chiusura entrerà in vigore venerdì, quando inizia il Rosh Hashanah (Capodanno ebraico). Il leader ultraortodosso, le cui parole avevano già suscitato perplessità per la sua gestione iniziale della pandemia quando era a capo della Sanità, aveva chiesto all’esecutivo di consentire che le cerimonie dei prossimi festeggiamenti (Rosh Hashanah, Yom Kippur) si tenessero comunque con un’ampia partecipazione, considerato che si tratta di date molto importanti per l’ebraismo. La chiusura “impedirà a centinaia di migliaia di ebrei di ogni estrazione sociale di pregare nelle sinagoghe”, ha denunciato Litzman. Secondo Haaretz, Litzman si è mosso in maniera indipendente dal resto del suo partito e non ha coordinato le sue dimissioni con i colleghi, quindi resta da vedere se questo avrà implicazioni per la stabilità del governo guidato da Netanyahu.

La Francia supera la soglia dei 10mila casi Covid in 24 ore, non era mai successo dall’inizio della pandemia – Il numero di casi confermati in un giorno è stato di 10.561, contro i 9.406 nuovi casi del giorno precedente.

In Cina vaccino sperimentale inoculato a migliaia di persone – Una vaccinazione di massa che potrebbe essere arrivata prima del completamento degli studi scientifici. Il CoronaVac sviluppato dalla Sinovac Biotech, attualmente nella fase tre degli studi clinici, somministrato a quasi tutti i dipendenti dell’azienda farmaceutica cinese e alle loro famiglie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

