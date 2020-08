Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 20 milioni le persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo, che finora ha ucciso poco più di 730mila persone. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 13 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Usa, Trump: “Nessuno meglio di noi nel contrastare l’epidemia” – “Non c’è un caso più evidente di successo nel combattere l’epidemia di quanto abbiamo fatto noi. In Florida i contagi calano, in Arizona calano, in California stanno andando giù. Stanno facendo un lavoro incredibile. La salute dei bambini viene prima di tutto per noi, noi abbiamo aggiunto il dottor Scott Atlas, che viene da Stanford, è una persona veramente brillante”. Lo ha detto Donald Trump nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca. l presidente ha poi ceduto, per due minuti, il microfono a Atlas, che ha sostenuto come sia “sicuro tornare a scuola”, e “sia necessario” e come il ritorno in classe possa essere possibile, in sicurezza, “grazie al lavoro fantastico degli insegnanti”.

Ore 06.30 – Nuova Zelanda: dopo ritorno Covid, 13 nuovi contagi ad Auckland – Brusco ritorno alla realtà del Covid per la Nuova Zelanda: lo Stato insulare dell’Oceania – che era stata Covid-free per 102 giorni, ha registrato 13 nuovi contagi, tutti collegati ai quattro casi originari del focolaio iniziale a South Auckland. E adesso il timore è che possa essere ulteriormente esteso il nuovo blocco imposto alla più grande città del Paese. Tra l’altro i quattro membri del focolaio iniziale sono tutti componenti di una famiglia che hanno contratto il virus da una fonte sconosciuta; ma questo ha posto fine alla tanto invidiata ‘corsa’ della Nuova Zelanda che era arrivata a 102 giorni di fila senza contagi; l’ordine di restare in casa per tre giorni ad Auckland termina a mezzanotte di venerdì.

Ore 06.00 – Usa: oltre 5 mln di contagi da Covid-19, 166 mila decessi – Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 5,191 mln di contagi da Covid-19 e 165.909 decessi causati dalla malattia: questo il bilancio fornito dalla Johns Hopkins University.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, boom di casi: 2.524 in 24 ore – Il Coronavirus imperversa ancora in Francia, dove i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.524, un numero record dal 28 aprile. Sono invece 17 i nuovi decessi, che portano il numero totale di vittime dall’inizio dell’epidemia a 30.354, secondo quanto annunciato dalla Direzione generale della Salute (Dgs).

Regno Unito, oltre mille casi per secondo giorno. Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore 1.009, casi di Coronavirus, un dato che per il secondo giorno consecutivo supera quota mille. Registrati anche altri 77 morti, per un totale di 46.706 decessi.

In Arabia Saudita 1.569 nuovi casi e 2.151 guariti. L’Arabia Saudita oggi ha confermato 1.569 casi di nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il numero complessivo delle infezioni nel regno dall’inizio della pandemia a 293.037, secondo quanto riportato dal ministero della Salute. Il ministero ha confermato anche 2.151 nuovi casi di guarigione, che portano il numero di pazienti dimessi dagli ospedali e guariti a 257.269. Nel frattempo, il bilancio delle vittime è salito a 3.269 con 36 nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

Vaccino: Russia, dubbi su di noi “infondati”. Il ministro russo della Salute, Mikhail Murashko, ha definito “infondati” i dubbi sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino russo, il primo a essere registrato al mondo, come annunciato ieri dal presidente Vladimir Putin. “Sembra che i colleghi stranieri stiano sentendo lo specifico vantaggio competitivo del farmaco russo e stiano cercando di esprimere determinate opinioni assolutamente infondate”, ha denunciato il ministro, assicurando che il vaccino russo “è basato su dati clinici certi”.

Vaccino: Usa, “Il russo a inizio fase 3, non è trasparente”. “Il vaccino russo “è solo all’inizio” della fase 3 di test clinici e “i dati dei test iniziali in Russia non sono stati rilevati, non è trasparente”. Lo ha dichiarato il segretario alla Sanità degli Stati Uniti, Alex Azar, da Taiwan, dove si trova in visita, in risposta a una domanda sul vaccino che la Russia dichiara di avere sviluppato. La ricerca del vaccino contro il Covid-19 “non è una gara per arrivare primi”, ha ribadito Azar. “E’ importante che sviluppiamo vaccini sicuri ed efficaci e che i dati siano trasparenti”, ha affermato. “Questa non è una gara per arrivare primi”, ha scandito il segretario Usa alla Sanità, precisando che si tratta di usare ogni risorsa del governo Usa della propria economia e dell’industria bio-farmaceutica “per portare il più velocemente possibile a beneficio dei cittadini statunitensi, ma anche della popolazione mondiale, vaccini sicuri ed efficaci”.

Filippine, il presidente Duterte: “Farò da cavia al vaccino russo”. Il presidente filippino Rodrigo Duterte si è offerto di “fare da cavia” al vaccino russo contro il coronavirus. Lo ha affermato il suo portavoce. Il capo di Stato ha inoltre espresso “un’immensa fiducia” negli sforzi della Russia per fermare la pandemia. “Io credo che il vaccino che avete prodotto rappresenti veramente un bene per l’umanità”, ha detto Duterte. “Il sarò il primo sul quale sarà sperimentato” il farmaco, ha aggiunto. Il suo portavoce, Harry Roque, ha voluto sottolineare che il presidente “non sta scherzando”. Per poi concludere: “E’ vecchio: può sacrificare la sua vita per il popolo filippino”. Manila ha fatto sapere che parteciperà alla procedure cliniche della russe, alla produzione e alla fornitura del vaccino, motivo per il quale le autorità sanitarie del Paese incontreranno oggi il produttore russo della sostanza, Gamaleya. L’offerta arriva nonostante il forte scetticismo internazionale nei confronti del farmaco annunciato dalla Russia, sul quale anche l’Oms ha espresso notevole riserve. Mosca ha affermato di aver sviluppato il primo vaccino al mondo che offra “un’immunità sostenibile” contro il virus. Il vaccino è, così le autorità russe, alla sua fase finale, con 2000 persone che partecipano ai test.

Esperti mondiali su Nature: “Vaccino russo avventato” – Avventata, sconsiderata e basata su pochi dati: così esperti e ricercatori di tutto il mondo, intervistati dalla rivista Nature, valutano la registrazione del vaccino russo anti-Covid, annunciata ieri dal premier Vladimir Putin. Preoccupa soprattutto la sicurezza poiché non c’e’ stata una sperimentazione su larga scala. Per Francois Balloux, dello University College di Londra, “e’ una decisione avventata e incosciente. Fare vaccinazioni di massa con un vaccino non testato adeguatamente non e’ etico”, mentre per Svetlana Zavidova, capo dell’Associazione delle organizzazioni per gli studi clinici in Russia, e’ “ridicolo dare l’autorizzazione sulla base di questi dati”.

In Russia 5100 nuovi contagi, 129 vittime in 24h. Sono cresciuti di 5102 i nuovi contagi da coronavirus in Russia. Lo afferma l’agenzia Interfax, specificando che il numero complessivo delle infezioni nella federazione aumentano a 902.701. Il Paese così è quarto a livello globale in quanto a numero di contagi. Nelle 24 ore, si sono contate 129 nuovi decessi, portando il numero delle vittime a 15.260, mentre sono si sono registrati 7100 ricoveri in ospedale.

Libia, superati i 6000 contagi – Continuano a crescere i casi di Covid-19 in Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 373 nuovi contagi, che portano a 6302 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 132, i guariti a 740, e le persone attualmente positive da 5080 a 5430, con una distribuzione dei casi ormai in tutte le regioni del Paese.

Germania, 1226 nuovi casi – Sono 1226 i nuovi casi di contagio registrati in Germania nel giro di 24 ore, stando all’Istituto Robert Koch, e il ministro della salute Jens Spahn ha espresso preoccupazione, per la diffusione dell’epidemia che ha raggiunto i livelli di maggio. “È senza dubbio inquietante”, ha commentato alla Deutschlandfunk. “Vediamo come non solo per il rientro dai viaggi, ma anche per party e feste di ogni tipo, si stiano verificando focolai in ogni regione. Se adesso non stiamo attenti, questo può produrre una certa dinamica”

Trump: “Acquistate 100 milioni di dosi del vaccino” – Donald Trump ha annunciato l’acquisto da parte del governo americano di 100 milioni di dosi del potenziale vaccino anti-Covid. Le dosi verranno prodotte dalla casa farmaceutica Moderna. Il presidente ha spiegato, nel corso della conferenza stampa appena conclusa alla Casa Bianca, che l’amministrazione si è mossa in anticipo, in attesa che arrivi il via libera definitivo dopo i test, per garantire agli americani il vaccino in tempi rapidi. L’obiettivo è arrivare a consegnare le dosi in tutto il Paese entro fine anno, possibilmente entro fine ottobre, alla vigilia delle elezioni presidenziali.

Usa superano i 164.000 morti e 5 milioni di contagi – Gli Usa hanno raggiunto i 5.138.850 casi confermati di contagi da Coronavirus e la cifra di 164.480 morti. Lo rileva un report indipendente della Università Johns Hopkins. Nonostante i dati migliori dell’ultimo periodo, New York è lo stato con il maggior numero di contagi degli Usa, con 32.787 morti, più di Francia o Spagna. Solo nella città di New York sono morte 23.592 persone. A seguire i dati peggiori sono stati registrati in New Jersey con 15.890 morti, California con 10.528, Texas con 9.196 e Massachusetts, con 8.751.

In Cina 25 nuovi casi – La commissione nazionale della salute cinese ha comunicato la presenza di 25 nuovi casi di coronavirus, portando il numero dei contagiati a 761 ufficiali, di cui 40 in gravi condizioni. 20 sono invece i casi di infetti asintomatici., sempre stando alle comunicazioni ufficiali.

