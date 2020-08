Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 13.791. Il virus finora ha contagiato 251.713 individui, provocando 35.225 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 13 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio in un’azienda del trevigiano: 18 positivi – Si allarga il focolaio scoppiato in un’azienda vicino a Treviso, tra Mogliano e Preganziol. Sono in tutto 18 i lavoratori risultati positivi al Covid. A questi vanno aggiunti due familiardi di un dipendente della ditta, anch’essi positivi. Gli esiti dei tamponi sono stati comunicati dall’azienda sanitaria locale. Il servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp), inoltre, ha avviato un’indagine epidemiologica dalla quale è emerso che nel cluster aziendale avevano lavorato dieci migranti poi ospitati nell’ex caserma Serena di Casier. Proprio in questo centro di accoglienza è scoppiato un maxi focolaio, che vede al momento 246 positivi su 293 ospiti totali.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Puglia impone mascherine in discoteche. Mascherine nelle discoteche della Puglia, a partire dal 13 agosto. Lo ha stabilito un’ordinanza del governatore Michele Emiliano, che ha imposto dei rigidi paletti ai locali notturni, “laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza” anche all’aperto.

Sardegna, test per passeggeri in arrivo. La Sardegna, prima in Italia, introduce i test per i passeggeri in arrivo in aereo e in nave da Croazia, Malta, Grecia e Spagna. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas emanata nella serata del 12 agosto. È prevista l’attestazione di essersi sottoposti a tampone, risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’arrivo in Sardegna. Una volta sbarcati, i passeggeri di aerei e navi sono obbligati a effettuare un test molecolare entro 48 ore.

Scuola: Arcuri, chiusa procedura per 2,4 mln nuovi banchi. Concluse le procedure per la fornitura dei banchi monoposto in vista della riapertura in sicurezza delle scuole. Sono stati definiti 11 contratti di affidamento a imprese e raggruppamenti di imprese, per la maggior parte italiane, per la fornitura di banchi tradizionali e di sedute innovative, in grado di superare complessivamente l’intero fabbisogno richiesto dai dirigenti scolastici italiani, che era di 2.013.656 banchi tradizionali e di 435.118 sedute innovative. Lo comunica il commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19.

Test Covid per chi arriva da Grecia, Spagna, Malta e Croazia: Speranza firma nuova ordinanza. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. La Colombia si aggiunge alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Qui cosa prevede il provvedimento.

Festa nel siracusano, tamponi per 100 giovani. Saranno sottoposti ai tamponi cento giovani che hanno preso parte ad una festa di compleanno a Canicattini Bagni (Siracusa). Si tratta di una decisione assunta dalle autorità sanitarie in quanto tra gli invitati c’erano alcuni degli 11 giovani risultati positivi al Covid-19 al rientro da una vacanza a Malta.

Oltre 550 in discoteca Versilia con positiva. Sono più di 550 i ragazzi che da ieri hanno segnalato alla Asl Toscana Nord-Ovest la loro presenza nella discoteca Seven Apples di Pietrasanta, storica discoteca della Versilia, nella notte fra l’8 e il 9 agosto, dove potrebbero essere entrati in contatto con la 20enne studentessa pisana che, rientrata da una vacanza in Grecia, a Mykonos, ha poi scoperto di essere positiva al Covid-19.

Coronavirus: 10 pugliesi tornano da Malta contagiati. Sono tornati prevalentemente da Malta i turisti pugliesi che sono risultati positivi al test del Covid 19. Il dato emerge analizzando le comunicazioni delle Asl pugliesi, a fronte dei 33 contagi registrati ieri, 17 dei quali attribuibili a persone appena tornate in Puglia. Dieci di esse erano state a Malta.

Mini zona rossa nel Napoletano, due nuovi contagi. Il corpo internazionale di Soccorso Humanitas è impegnato, con proprie ambulanze a bio-contenimento e personale altamente specializzato a Sant’Antonio Abate, il comune nel Napoletano dove da ieri sera alle 22.30 è attiva una mini zona rossa fino al 25 agosto prossimo, con la chiusura delle strutture ricettive La Sonrisa e Hotel Villa Palmentiello, con obbligo di disinfezione e sanificazione di tutti i locali prima della riapertura, e in via Croce di Gragnano, dove c’è l’obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle abitazioni fino al 14 agosto.

L’Oms sceglie Monti per la super commissione sulle politiche sanitarie – L’ex premier italiano Mario Monti lavorerà per l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. L’ufficio europeo dell’Oms ha intenzione di formare una commissione regionale per ripensare le priorità dei sistemi sanitari alla luce della pandemia da Coronavirus. E sarà presieduta dall’ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo. In pratica si tratterà di un comitato indipendente per studiare gli effetti della pandemia. Il Coronavirus ha creato una grande crisi a livello globale e per questo fra le priorità ci sarà quella di rivedere le priorità economiche e sociali. Qui la notizia completa.

