Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Non si placa l’emergenza Coronavirus nel mondo, che ormai ha abbondantemente superato i 3,17 milioni di casi totali e le 224mila vittime. La maggior parte di questi (1 milione di casi e 60mila morti) sono stati rilevati negli Stati Uniti, che si confermano il più tragico epicentro del virus. Nel frattempo la Svezia, che non ha mai ordinato il lockdown ma ha imposto da subito – fidandosi dei suoi cittadini – forme di convivenza con il Covid, strappa i complimenti dell’Oms che la indicano come “un esempio virtuoso da seguire”. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, giovedì 1 maggio 2020:

Ore 7,00 – Trump: “Nel laboratorio di Wuahn accadute cose strane” – Mentre negli Usa si aggrava il bilancio delle vittime per il Coronovirus, con oltre 2mila morti registrati nelle ultime 24 ore e il numero totale dei decessi salito a 62.906, il presidente Trump torna all’attacco di Oms e Cina. Sull’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, il tycoon ha dichiarato: “Dovrebbe vergognarsi, fa da pr per la Cina”. Il presidente Usa, poi, è tornato a parlare dell’origine del Covid-19 accostandolo nuovamente al laboratorio di Wuhan nonostante l’intelligence statunitense abbia escluso che il Coronavirus sia stato creato artificialmente. Eppure, secondo Trump, nel laboratorio di Wuahn sono accadute cose strane, arrivando anche a dichiarare di aver visto le prove che collegherebbero il Covid al laboratorio che si trova nella Capitale dell’Hubei.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Bilancio globale decessi supera 230.000 – Il bilancio globale dei decessi per il coronavirus è arrivato quota 230.309, secondo Afp. I contagi risultano 3,2 milioni. La più colpita è l’Europa con 137.714 morti. Negli Usa i decessi sono 61.717.

La Germania riapre con cautela – La Germania riapre, anche se con grande cautela, chiese, musei e parchi giochi. Sarà consentito di nuovo portare i bambini nei parchi giochi, anche se i Comuni dovranno garantire adeguate misure di sicurezza. Idem le messe e le cerimonie ecclesiastiche, i musei, le mostre, gli zoo: gli accessi potranno avvenire rispettando le regole di distanziamento (1,5 metri). Queste ultime, come annunciato stamane dal capo della Cancelleria Helge Braun, sono state estese fino al 10 maggio (era previsto che valessero fino al 3). E da lunedì, come si è appreso in queste ore, riaprirà il grande magazzino più famoso della Germania, il KaDeWe di Berlino.

Russia: positivo al Covid il premier ​Mikhail Mishustin – Il premier russo, ​Mikhail Mishustin, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo rendono noto i media russi.

Bce: Lagarde, difficile prevedere durata crisi. “Difficile prevedere la durata della recessione data l’incertezza degi sviluppi della crisi legata al coronavirus”. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte, secondo la quale molto dipenderà “dalla durata del Coronavirus e dalle misure di contenimento adottate dai governi”. La Bce “è pienamente impegnata a fare tutto ciò che è necessario per sostenere tutti i cittadini dell’area dell’euro in questi tempi così difficili”, ha detto la presidente dell’Eurotower. La Bce si aspetta “una ripresa economica dell’Eurozona nel 2021”. “Questa è una crisi sanitaria globale” e “la priorità è salvare vite e fermare la diffusione del virus”, ha detto Lagarde, sottolineando che “ogni morte è una tragedia per chi resta”. Lagarde ha anche espresso “profonda gratitudine per tutti coloro che combattono il virus al fronte a rischio delle loro stesse vite”.

Vaccino Oxford, test su 6mila volontari entro maggio. Gli scienziati del Jenner Institute di Oxford programmano di testare il loro vaccino “su 6mila volontari sani entro il prossimo mese di maggio, che vanno reclutati e man mano testati”. Lo ha detto all’Adnkronos Matteo Liguori, managing director di Irbm, l’azienda di Pomezia che sta collaborando con il centro inglese. Se il vaccino si dimostrerà efficace, le prime dosi da utilizzare nelle categorie più a rischio saranno disponibili entro settembre. Arrivano intanto notizie promettenti dal Rocky Mountain Laboratory del National Institutes of Health, nel Montana, che il mese scorso ha inoculato il siero su sei scimmie macaco rhesus, poi esposte a grandi quantità del virus Sars-Cov-2. Più di 28 giorni dopo tutti e sei gli animali sono risultati sani, come ha spiegato al Nyt Vincent Munster, il ricercatore che ha condotto il test. “Il macaco rhesus è la cosa più vicina che abbiamo all’uomo”, ha spiegato, precisando che gli scienziati stanno però ancora analizzando i dati.

Corea del Sud: per la prima volta zero contagi locali – Per la prima volta da febbraio, la Corea del Sud ha registrato zero casi di contagio locale da Coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, che registrano solamente 4 nuovi casi di Covid-19, tutti “importati” dall’estero.

Usa, Florida inizierà a riaprire dal 4 maggio – Il governatore Ron DeSantis ha annunciato che la Florida inizierà a riaprire dal 4 maggio, dopo le limitazioni imposte per la pandemia di Covid-19. Dall’allentamento delle restrizioni sono escluse le contee di Miami-Dade, Broward e Palm Beach, come riporta la Cnn. “La Florida fa un passo, piccolo, ponderato e basato sulla consulenza con alcuni dei nostri più grandi medici verso un futuro più utile”, ha annunciato il governatore, assicurando di “rimettere in piedi” il suo stato con un approccio “sicuro, intelligente e graduale”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

