Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 63 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1 milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 1 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Si dimette il consigliere speciale di Trump per il Coronavirus, Scott Atlas – Si è dimesso Scott Atlas, il consigliere speciale per il Coronavirus del presidente Donald Trump. Lo riportano i media Usa. Atlas era stato nominato quattro mesi fa e si è ripetutamente scontrato con gli altri membri della task force per il Covid-19 della Casa Bianca.

Ore 06.30 – Negli Usa 267.000 morti – Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 13.525.889 casi di coronavirus SARS-CoV-2 e 267.888 decessi per malattia di covid-19, secondo il conteggio indipendente di Johns Hopkins University. Lo Stato di New York rimane il più colpito nel paese con 34.605 morti, seguito da Texas (21.896), California (19.153), Florida (18.597) e New Jersey (16.993). Altri stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (12.985), Massachusetts (10.748), Pennsylvania (10.335), Michigan (9.564) o Georgia (9.452). In termini di contagi, il Texas ammonta a 1.237.635; Segue la California con 1.223.293: terza è la Florida con 999.319; L’Illinois è quarto con 726.304 e New York quinto con 647.980. Il bilancio provvisorio delle vittime -267.888 – supera di gran lunga il limite inferiore delle stime iniziali della Casa Bianca, che nel migliore dei casi prevedeva tra 100.000 e 240.000 morti per la pandemia.

Ore 06.00 – Superati i 63 milioni di contagi nel mondo – I casi di Covid-19 nel mondo hanno superato la soglia dei 63 milioni: secondo il conteggio della Johns Hopkins University sono 63.089.305, con 1.465.076 morti. Gli Sati Uniti rimangono il Paese più colpito sia per numero di contagi (13.492.101) che per numero di decessi (267.600).

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Vaccino, Moderna chiede autorizzazione a Fda ed Ema: “Efficacia 94,1% ma al 100% per forme gravi”. L’azienda farmaceutica americana Moderna depositerà oggi la domanda di autorizzazione per il suo vaccino anti Covid-19 negli Stati Uniti e in Europa, dopo che i risultati dei test hanno dato una efficacia stimata al 94,1 per cento e al 100 per cento nella prevenzione dei casi più gravi. “Moderna prevede oggi di richiedere un’autorizzazione all’uso di emergenza EUA (Emergency Use Authorization) alla Fda americana (Food and Drug Administration)”, ha dichiarato l’azienda in una nota. Richiederà inoltre “un’autorizzazione condizionale all’immissione in commercio con l’Agenzia europea per i farmaci (Ema)”. Leggi la notizia completa.

Berlino a Ue: “Non ha senso rischiare per stagione sci” – “Non ha senso mettere a rischio le misure” decise per contrastare la pandemia di Coronavirus “facendo partire troppo presto la stagione sciistica”. È quanto dichiarato da Steffen Seibert, il portavoce di Angela Merkel, rivolgendosi agli altri Paesi dell’Ue. La cancelliera la settimana scorsa aveva detto che si sarebbe impegnata per un accordo a livello europeo per tenere chiusi gli impianti, ma ammettendo che vi era un problema in questo senso a causa della posizione dell’Austria.

Coronavirus, ultime notizie – Russia, via sperimentazione di massa secondo farmaco – La Russia prevede di iniziare le prove di massa del suo secondo vaccino contro il coronavirus, EpiVacCorona, su persone di età superiore ai 18 anni, scrive l’agenzia di stampa RIA. EpiVacCorona, che è in fase di sviluppo presso l’Istituto Vector in Siberia, è stato autorizzato questo mese ad effettuare sperimentazioni su 150 volontari di età superiore ai 60 anni e 3.000 volontari di età superiore ai 18 anni. Le prove saranno condotte a Mosca e in diverse altre città, tra cui Kazan e Kaliningrad.

Brasile registra altri 24.468 nuovi positivi accertati – Il Brasile ha registrato oggi 24.468 nuovi casi di coronavirus e 272 morti. Dall’inizio della pandemia, i contagiati sono 6.314.740 e i morti sono 172.833.

Leggi anche: 1. Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni da domenica. Liguria e Sicilia gialle / 2. Coronavirus, Iss: “Decrescita dei contagi ma a Natale evitate aggregazioni e spostamenti” / 3. Coronavirus, verso la chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano

4. Covid, la Svizzera apre le piste da sci: “Nessun focolaio, italiani benvenuti” / 5. Vaccino Astrazeneca, Pregliasco a TPI: “Per dire che è efficace al 90% ora servono nuovi approfondimenti” / 6. Chi è Guido Longo, il nuovo commissario alla Sanità della Calabria

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti La Cina: "L'epidemia di Covid è partita dai surgelati arrivati dall'estero" Covid, l'Ema: "L'idrossiclorochina può indurre al suicidio" L'ultimo attacco di Boko Haram ci ricorda che l'Africa è il nuovo fronte del jihadismo (di S. Mentana)