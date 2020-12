Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono in calo i nuovi casi di Coronavirus in Italia, ma influisce anche il numero di tamponi, notevolmente più basso nel weekend. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 1 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Patrimoniale, Salvini: “È una boiata pazzesca” – “La patrimoniale è una boiata pazzesca, come diceva Fantozzi”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, segretario della Lega.

Ore 06.30 – Vaccino, Di Maio: “L’Italia nei due accordi più importanti” – “Grazie al lavoro che ha fatto il nostro corpo diplomatico e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Italia oggi è nei due accordi più importanti sul vaccino contro il coronavirus”: Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post Facebook in cui rilancia il suo intervento al programma Stasera Italia. “Grazie a questi due accordi”, sottolinea il ministro, “ci siamo assicurati le dosi che saranno accessibili a tutti. Il nostro compito è quello di tutelare la salute degli italiani e stiamo lavorando giorno e notte per farlo. Basta polemiche, rimbocchiamoci le maniche e riprendiamoci i nostri spazi di libertà”.

Ore o6.00 – Mattarella ha firmato il decreto ristori quater – Nella tarda serata di ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge ristori quater.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino – Le persone attualmente positive al Covid sono 788.471 (-7.300), 55.576 i morti (+672) e 757.507 i guariti (+23.004), per un totale di 1.601.554 casi (+16.377): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 788.471 attualmente positivi, 33.187 (+308) sono ricoverati in ospedale, 3.744 (-9) necessitano di terapia intensiva, mentre 751.540 (-7.599) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Papa non andrà in piazza di Spagna per l’Immacolata – Il prossimo 8 dicembre Papa Francesco non si recherà in piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell’Immacolata ma “compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo”. Lo comunica il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La scelta di non recarsi in piazza di Spagna “è dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti”, aggiunge Bruni.

Coronavirus in Italia, Boccia: “A Capodanno coprifuoco alle 22” – “Se decidiamo che c’è un limite orario per gli spostamenti, che si torna a casa indipendentemente da quello c’è da fare: c’è da festeggiare il Capodanno? Si festeggia a casa”. Così il ministro Francesco Boccia a Rainews 24. E a chi gli domanda se è vero che ha detto “devono passare sul mio cadavere” se salta il coprifuoco alle 22, il ministro risponde: “Si dicono tante cose nelle riunioni e comunque sì la penso così, come Speranza e tutto il governo. Prudenza e attenzione è la nostra linea, una lunea che mette la salute davanti a tutto”.

Iss, in Italia più 800mila casi e 12.904 morti in 1 mese – Sono 800.953 i casi di Covid diagnosticati negli ultimi 30 giorni di cui, il 48,3% riguardano maschi e il 51,7% femmine. Gli operatori sanitari colpiti sono 22.712, 12.904 le persone decedute, 304.531, quelle guarite. E’ quanto si evince dall’analisi infografica di Epicentro, portale dell’Istituto Superiore di Sanità, riferita al 29 novembre. I dati provengono dal Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 in Italia e sono elaborati dall’ISS integrando i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 dell’ISS. L’età mediana dei casi diagnosticati negli ultimi 30 giorni è di 48 anni (44,3%), mentre il 29,1% si riferisce a persone in fascia di età compresa fra i 51 e 70 anni, il 15,5% riguarda gli ultra settantenni, l’11,1% persone nella fascia di età fra zero e 18 anni.

Coronavirus in Italia – Sileri, a Natale stop agli spostamenti – “Siamo lontani dal cantare vittoria. Sarà necessario un Natale diverso, altrimenti crescerà di nuovo la curva”. E’ l’avvertimento del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che in un’intervista a La Stampa mette in guardia sugli spostamenti tra Regioni, “che dovranno essere limitati” in quanto “dobbiamo ridurre le possibilità di contagio”. “Entro la fine di dicembre è verosimile che la maggior parte delle Regioni siano in fascia gialla e a quel punto sarebbero sufficienti i pranzi di Natale con dei positivi a tavola per rischiare una strage” aggiunge. Quanto ai divieti e alle strategie sulle seconde case sottolinea che “Il punto è con quante persone si va: se è lo stesso nucleo familiare a spostarsi, non cambia moltissimo. Resta però la raccomandazione ad avere un numero ristretto di invitati: direi 6, anche se non è un numero magico”. “E che non siano 6 invitati diversi ad ogni pasto”, precisa subito dopo il viceministro.

