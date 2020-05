Coronavirus: ecco quando finirà l’epidemia secondo uno studio

Quando finirà l’epidemia di Coronavirus in Italia? A questa domanda sembra aver trovato una risposta uno studio effettuato dai ricercatori dell’università di Tecnologia e Design di Singapore, i quali hanno elaborato un complesso modello matematico attraverso il quale viene calcolata la data esatta in cui ogni singolo Paese potrà dire addio per sempre al Covid-19. Secondo questo report, basato sulla traiettoria della diffusione del morbo nel tempo e sul monitoraggio del numero effettivo di nuovi casi confermati al giorno in un determinato Paese, non vi sarebbe nemmeno una seconda ondata in arrivo: la data elaborata indicherebbe proprio la fine dell’epidemia.

Secondo i ricercatori, la data da cerchiare in rosso sul calendario in Italia è quella del 24 ottobre: quel giorno, secondo lo studio, potremmo dire addio per sempre al Coronavirus. Nel Regno Unito, l’epidemia dovrebbe terminare il 30 settembre, mentre negli Stati Uniti dovranno aspettare l’11 novembre per dire addio al Covid-19. Il team di esperti, che ha elaborato questo calcolo sottolinea comunque che “Il modello e i dati non possono tenere conto delle realtà complesse e delle strategie attuate nei vari paesi. Le previsioni sono incerte per natura. L’eccessivo ottimismo basato su alcune previsioni è pericoloso perché può portare all’allentamento delle misure di contenimento portando a un’inversione della curva”.

