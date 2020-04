Coronavirus, le misure di contenimento in Europa: gli Stati a confronto

Coronavirus, le misure in vigore: Stati europei a confronto

La pandemia del Coronavirus ha coinvolto tutto il pianeta. I governi di tutto il mondo hanno risposto all’emergenza sanitaria introducendo misure senza precedenti nel tentativo di limitare il contatto tra le persone e quindi la diffusione del Covid-19. Politico ha pubblicato una guida sulle misure introdotte in ogni Stato europeo mettendole a confronto. Ecco come l’Europa sta affrontando l’emergenza Coronavirus.

Velocità di risposta – Numero di giorni trascorsi tra il primo decesso causato dal COVID-19 e l’applicazione delle misure in ciascun Paese.

Confronto tra gli Stati europei – Data di introduzione delle misure restrittive per il contenimento del Coronavirus.

Coronavirus, le misure di contenimento: Paesi a confronto

Coronavirus Austria misure – Lockdown: Sì. Alcune città sono in piena quarantena. Vietati gli spostamenti interni, tranne che per motivi di lavoro, per fare la spesa o per motivi medici sanitari. Scuole, università, ristoranti e negozi non essenziali chiusi. Attività all’aperto: Consentite, ma non in gruppi. Mascherine obbligatorie nei supermercati. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: confini aperti, in vigore controlli in ingresso e in uscita. Voli internazionali: limitati, messa a terra degli aerei dell’Austrian Airlines fino al 19 aprile. Vietati assembramenti di oltre cinque persone.

Coronavirus Belgio misure – Lockdown: Sì, concessi spostamenti per motivi lavorativi, per raggiungere i supermercati o le strutture sanitarie e per prendersi cura di altre persone. Attività all’aperto: sì jogging all’aperto ma vietato fermarsi e sedersi nei parchi. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: chiuse per viaggi “non essenziali”. Voli: Brussels Airlines è a terra. Alcune compagnie aeree volano ma con servizio ridotto. Eventi: vietati tutti gli eventi pubblici e privati.

Coronavirus Bulgaria misure – Lockdown: Sì, restrizioni spostamenti interni. Attività all’aperto: consentito portare a spasso il cane. Vietato fare jogging o passeggiate nei parchi. Stato di emergenza: Sì. Frontiere e viaggi: restrizioni e controlli negli aeroporti dall’8 marzo. Voli internazionali fermi. Tutti gli eventi sono vietati.

Coronavirus Croazia misure – Lockdown: nessun blocco nazionale, ma sono in vigore restrizioni. Uscite: consentite, ma sconsigliate. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: restrizioni. Voli internazionali fermi. Tutti gli eventi sono vietati.

Coronavirus Cipro misure – Lockdown: Sì, gli spostamenti interni sono vietati tranne che per andare al lavoro, fare la spesa, in banca o dal medico. Coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino. Attività all’aperto: consentite, da soli o in coppia. Stato di emergenza: no. Frontiere chiuse. Voli internazionali fermi. Tutti gli eventi vietati.

Coronavirus Repubblica Ceca misure – Lockdwon: Sì, in vigore l’ordine di quarantena nazionale, ma consentiti acquisiti e visite ai familiari. Uscite: Mascherine obbligatorie in pubblico. Stato di emergenza: Sì. Frontiere chiuse. Voli internazionali fermi. Annullati tutti gli eventi.

Coronavirus Danimarca misure- Lockdown: Nessun blocco nazionale, ma scuole, ristoranti e molti negozi chiusi. Attività all’aperto: consentite. Stato di emergenza: Sì. Frontiere chiuse. Voli internazionali fermi. Eventi: Vietati assembramenti di oltre 10 persone.

Coronavirus Estonia misure – Lockdown: Nessun blocco nazionale, ma molti negozi hanno chiuso. Stato di emergenza: Sì. Frontiere e viaggi: Restrizioni, controlli sanitari alle frontiere. Voli internazionali fermi. Eventi: Vietati assembramenti di oltre 10 persone.

Coronavirus Finalndia misure – Lockdwon: Sì. Restrizioni spostamenti interni. Attività all’aperto: consentite. Stato di emergenza: sì. Frontiere e viaggi: Sì. Viaggiare all’estero è vietato fino al 13 aprile. Eventi: vietati assembramenti di più di due persone.

Coronavirus Francia misure – Lockdwon: Sì. Compilare un modulo di autocertificazione da mostrare alle autorità quando si esce. Attività all’aperto: Concesse individualmente e a meno di un km da casa. Stato di emergenza: sì. Frontiere e viaggi: frontiere aperte. Voli internazionali: limitati. Tutti gli eventi sono vietati.

Coronavirus Germania misure – Lockdown: Blocco parziale, con regole diverse tra stati. Molti negozi chiusi. Attività all’aperto: Sì, ma solo con una persona della stessa famiglia. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: Chiuse per viaggi “non essenziali”. Controlli alle frontiere. Voli internazionali: limitati. Tutti gli eventi sono vietati.

Coronavirus Grecia misure – Lockdown: Sì. Spostamenti interni vietati tranne che per motivi di lavoro, per fare la spesa e per motivi medici. Attività all’aperto: Ammessi da soli o in coppia. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: Chiuse. Voli internazionali: limitati. Aegean Airlines ha sospeso tutti i voli internazionali, ad eccezione dei voli settimanali per Bruxelles. Tutti gli eventi sono vietati.

Coronavirus Ungheria misure – Lockdown: no blocco nazionale, ma a tutti i cittadini è stato chiesto di rimanere a casa. Può essere emesso l’ordine di quarantena obbligatoria a casa. Stato di emergenza: sì. Frontiere e viaggi: Chiuse. Voli internazionali: limitati. Tutti gli eventi sono vietati.

Coronavirus Irlanda misure – Lockdown: Sì, fatta eccezione per i negozi di alimentari e visite familiari necessarie. Negozi non essenziali chiusi. Uscite: Sport individuale consentito nelle vicinanze della propria abitazione. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: no. Voli internazionali: limitati. Vietati tutti gli eventi. Vietati assembramenti di più di quattro persone.

Coronavirus Italia misure – Lockdown: Sì, ferma anche la produzione industriale non necessaria. Uscite: concesse, ma solo individuali e vicino casa. Stato di emergenza: sì. Frontiere e viaggi: aperte, ma tutti i paesi confinanti hanno restrizioni di ingresso. Voli internazionali: limitati.

Coronavirus Lettonia misure – Lockdown: Sì. Restrizioni alla circolazione interna. Uscite: Concesse, ma si applicano le regole di distanza. Stato di emergenza: sì. Frontiere e viaggi: chiuse. Voli internazionali: fermi. Vietati tutti gli eventi con assembramenti di oltre due persone.

Coronavirus Lituania misure – Lockdown: sì, negozi non essenziali chiusi. Restrizioni interne di spostamenti, tranne che per la spesa o per visite mediche. Stato di emergenza: sì. Frontiere e viaggi: chiuse. Voli internazionali: fermi. Vietati tutti gli eventi con assembramenti di oltre due persone.

Coronavirus Lussemburgo misure – Lockdown: no blocco nazionale, ma negozi non essenziali chiusi e consigliato il lavoro da casa. Stato di emergenza: sì. Voli internazionali: fermi. Vietati assembramenti di oltre due persone.

Coronavirus Malta misure – Lockdown: No blocco nazionale, ma le persone a rischio contagio devono rimanere a casa. Consentite le attività all’aperto. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: no. Voli internazionali: fermi. Vietate riunioni di oltre quattro persone.

Coronavirus Olanda misure – Lockdown: Sì, ma eccezioni per gli acquisti. Stato di emergenza: no. Frontiere: Restrizioni per i cittadini non UE. Voli internazionali: limitati. Vietati tutti gli eventi.

Coronavirus Polonia misure – Lockdown: Sì. Vietati gli spostamenti non essenziali. Attività all’aperto: Ammessi solo in coppia. I guanti sono obbligatori nei supermercati. Stato di emergenza: no. Frontiere chiuse. Voli internazionali fermi. Vietati tutti gli eventi.

Coronavirus Portogallo misure – Sì. Spostamenti non necessari vietati. Attività all’aperto: ammesse, ma solo per portare a spasso il cane. Stato di emergenza: si. Restrizioni al confine con la Spagna. Voli internazionali limitati. Vietati tutti gli eventi.

Coronavirus Romania misure – Lockdown: Sì, limitazioni. Attività all’aperto consentite. Stato di emergenza sì. Frontiere limitate. Voli internazionali: fermi per Italia, Spagna, Germania e Francia. Vietati tutti gli eventi.

Coronavirus Slovacchia misure – Lockdown: No, sono state chiuse tutte le scuole. Attività all’aperto: mascherina obbligatoria in pubblico. Stato di emergenza: si. Frontiere chiuse. Voli internazionali: fermi. Vietati tutti gli eventi.

Coronavirus Slovenia misure – Lockdown: Sì. Spostamenti non necessari vietati. Attività all’aperto: I parchi pubblici sono aperti. Le mascherine sono obbligatorie negli spazi pubblici al chiuso. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: limitati. Voli internazionali: fermi. Vietati tutti gli eventi.

Coronavirus Spagna misure – Lockdown: Sì. Blocco nazionale esteso, produzione industriale non essenziale interrotta. Attività all’aperto: sport all’aperto vietato. Stato di emergenza: si. Frontiere e viaggi: limitati. Voli internazionali: Limitati. Tutti i voli da e per l’Italia sono fermi. Vietati tutti gli eventi.

Coronavirus Svezia misure – Lockdown: No. Attività all’aperto: sì, consentite. Stato di emergenza: no. Frontiere e viaggi: Vietati viaggi non essenziali dal 17 marzo. Voli internazionali: limitati. Vietati assembramenti di oltre 50 persone.

Coronavirus Regno Unito misure – Lockdown: sì, spostamenti non necessari vietati. Eccezioni per la spesa, cure mediche e viaggio per lavoro. Attività all’aperto: Concesse, ma solo una volta al giorno, da solo o con persone della stessa famiglia. Stato di emergenza: no .Tutti gli eventi sono vietati, assembramenti limitati a due persone.

Fonte: Politico research, Frontex, Oxford COVID-19 Government Response Tracker

