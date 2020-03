Coronavirus, Merkel: “Si infetterà 60-70 per cento della popolazione”

Per la cancelliera tedesca Angela Merkel il coronavirus sarà contratto da gran parte della popolazione tedesca. La leader sostiene che “tra il 60 e il 70 per cento della popolazione in Germania si infetterà con il virus”.

A rivelare i timori della cancelliera è il quotidiano Bild, secondo quanto riferito dai partecipanti a una riunione interna al gruppo parlamentare Cdu-Csu a Berlino. Nel corso dell’incontro Merkel avrebbe detto che con il coronavirus “stiamo di fronte ad una sfida come non l’abbiamo mai avuta. Ora tocca veramente a noi”.

In Germania tutti i 16 Länder sono stati colpiti dall’epidemia di Coronavirus. Il bollettino del ministero della Salute registra oggi 1139 casi a livello federale (ieri erano 1112) e due vittime. Secondo la Bild la cancelliera si fa resocontare ogni giorno la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 dal ministro alla Sanità Jens Spahn e dal capo della cancelleria Helge Braun. “La Germania dovrà lottare ancora a lungo con il virus”, avrebbe detto ancora Merkel, “per cui ora è importante far sì che la fase dei contagi non aumenti di velocità”.

La cancelliera ha anche voluto sottolineare che “gli eventi pubblici non essenziali” dovrebbero essere annullati. Anche il ministro Spahn, così la Bild, sarebbe d’accordo col fatto che bisogna contare sul “60-70 per cento di contagiati”, ma ha aggiunto che circa l’80 per cento di chi è colpito dalla malattia non presenta quasi nessun sintomo.

