Vanno a una festa senza mascherine né distanze: 19 medici positivi al Covid

Partecipano a festa organizzata da studenti: 19 medici positivi al Coronavirus

Nei giorni scorsi hanno partecipato a una festa organizzata da alcuni studenti di medicina, adesso 19 medici sono risultati positivi ai test per il Coronavirus in Florida, negli Usa: i dottori, 18 anestesisti rianimatori e un altro medico, lavorano tutti alla University of Florida Health, una delle principali cliniche universitarie dello Stato situato nel sud-est degli Stati Uniti. Di conseguenza il reparto, oltre a dover fronteggiare i rischi della potenziale esplosione di un nuovo focolaio di Covid-19, deve fare i conti con l’improvvisa mancanza di personale specializzato.

Proprio per questo motivo, dopo la diffusione della notizia, i 19 medici sono finiti nell’occhio del ciclone. Tutti, infatti, erano impiegati nei reparti dell’ospedale dove si trovano ricoverati i pazienti Covid più gravi. Di conseguenza, sono tante le polemiche contro i dottori in questione, accusati di grande ingenuità. La festa è stata organizzata lo scorso 10 luglio. Secondo quanto emerge dai giornali locali, in quell’occasione non sono state né rispettate le misure di distanziamento sociale, né è stato imposto l’utilizzo della mascherina. All’evento erano presenti per lo più solo studenti, specializzandi e medici, tutti impiegati nello stesso ospedale, per cui si teme che ora possano emergere altri casi di infezione.

L’ospedale ha preso le distanze dall’operato dei medici: “UF Health – ha dichiarato Melanie Fridl Ross, responsabile delle comunicazioni della clinica universitaria – insegna al personale medico e agli studenti le migliori pratiche per aiutare a prevenire la diffusione di Covid-19 in servizio e fuori servizio. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo la diffusione della malattia nel nostro campus e nella nostra comunità”.

