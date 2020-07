Coronavirus, i genitori degli sposi muoiono: decine di invitati al matrimonio positivi al Covid-19

Un matrimonio si è trasformato in un vero e proprio focolaio di Coronavirus con i genitori degli sposi che sono morti e decine di invitati alle nozze che sono risultati positivi al Covid-19. L’incredibile vicenda è avvenuta di recente a Urmia, nell’ovest dell’Iran, ed è stata resa nota da Javad Aghazadeh, rettore dell’università di Scienze mediche della città, le cui dichiarazioni sono state riprese dall’agenzia di stampa Irna. Secondo quanto svelato da Aghazadeh non è chiaro chi tra i partecipanti alle nozze fosse positivo al Coronavirus. Sta di fatto che, giorni dopo il matrimonio, entrambi i genitori degli sposi sono morti a causa del Covid-19 e che decine di altri invitati siano poi risultati positivi al tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus.

Coronavirus: in Iran ospedali al collasso

Proprio lo scorso 8 luglio il presidente dell’Iran Hassan Rohani ha annunciato il divieto, fino a nuovo ordine, di svolgimento di matrimoni e funerali a causa della recrudescenza del Covid-19. “Altre rigide restrizioni verranno nuovamente imposte nelle città in cui i protocolli sanitari non vengono rispettati” ha affermato Rohani. Nel Paese attualmente si contano oltre 250mila contagi e più di 12mila morti con l’infezione che, dopo un momentaneo stop, ora sembra essere ripartita.

