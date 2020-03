Twitter rimuove i video in cui Bolsonaro viola le regole sul Coronavirus

Mentre in Brasile il ministero della Salute raccomanda ai cittadini di non uscire di casa e evitare gli assembramenti per contenere l’epidemia di Coronavirus, il presidente Jair Bolsonaro, che ha definito il virus “un’influenza”, continua a non rispettare pubblicamente le regole sul distanziamento sociale. Sul suo profilo Twitter ha infatti pubblicato una serie di video che lo ritraggono insieme ai suoi sostenitori, a distanza ravvicinata, mentre partecipa ad alcuni incontri pubblici. I filmati erano accompagnati da frasi in cui metteva in dubbio l’utilità della quarantena, e così il social ha rimosso due dei suoi tweet.

In uno dei video censurati, Bolsonaro diceva ai militanti: “Quello che ho sentito dalle persone è che vogliono lavorare”. Uno di questi gli rispondeva: “Non possiamo stare fermi, c’è paura perché se non muori di malattia, muori di fame”. Nell’altro filmato, il presidente auspicava un “ritorno alla normalità”, mettendo in discussione le misure di isolamento imposte dai governatori e da alcuni sindaci in Brasile.

Bolsonaro ha effettuato il test per il Coronavirus il 13 marzo scorso, dopo aver appreso l’esito positivo al tampone di un suo stretto collaboratore. Lui è risultato negativo, e dall’esplosione dei primi casi in Brasile non ha fatto altro che minimizzare la crisi, sostenendo che “altre influenze uccidono più di questa” e che la preoccupazione per il Covid-19 è “sovradimensionata”. Intanto però molti temono che il suo comportamento irresponsabile stia contribuendo alla diffusione della malattia nel Paese, dove le persone contagiate sono state fino ad oggi oltre 4mila e i decessi circa 136.

