Coronavirus, bambina di 10 anni inventa la “porta degli abbracci” per stringere i nonni

Coronavirus, bambina inventa la “porta degli abbracci” per stringere i nonni

La lunga quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, l’isolamento forzato da amici e parenti, quei nonni a cui è tanto legata con cui non può avere alcun contatto per evitare il rischio contagio e poi l’idea geniale: la piccola Paige, una bambina americana di 10 anni, ha trovato un modo davvero originare per tornare a stringere i suoi cari e l’ha ribattezzata la “porta degli abbracci“. La bambina, prendendo spunto da un video trovato online, ha infatti ritagliato e montato su una porta una particolare tenda in plastica, con quattro buchi perché le due persone che intendono abbracciarsi infilino lì le loro braccia evitando qualsiasi contatto diretto grazie alla plastica stessa.

Nel video, si vede la commozione dei nonni nel momento in cui riescono a riabbracciare la loro nipotina. “Ti amiamo”, sussurrano candidamente. Il video è stato postato su Facebook dalla madre della bambina, che ha scritto: “Paige ha visto un video di qualcuno che ha realizzato questo tipo di tenda per abbracciare la sua famiglia. Ha scritto l’occorrente in un elenco e ha subito progettato la tenda per poter riabbracciare nonna e nonno. Questa ragazza è così incredibile, eravamo felicissimi di poterli abbracciare”. Tra le centinaia di commenti a corredo del video, sono tanti gli utenti che hanno trovato ispirazione nella “Porta degli abbracci” di Paige e hanno promesso di crearne una per abbracciare anche i loro cari.

