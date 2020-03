Coronavirus, allerta Oms sulle banconote: “Sono un veicolo di contagio”

Anche le banconote possono essere un veicolo di contagio del Coronavirus: l’avvertimento arriva direttamente da un portavoce dell’Oms citato, tra gli altri, anche dalla Bbc. “Sappiamo che il denaro passa di mano con frequenza – ha dichiarato il portavoce dell’Oms – e può catturare ogni tipo di batterio o di virus. Per questo suggeriamo alle persone di lavarsi le mani dopo aver maneggiato i soldi e in particolare di non toccarsi la faccia prima”.

Sia la Cina che la Corea del Sud, attualmente i Paesi maggiormente colpiti dall’epidemia di Covid-19, hanno deciso di avviare le procedure di disinfezione sulle banconote in circolazione, mentre la Bank of England ha ammesso il pericolo, ma al tempo stesso ha tranquillizzato i cittadini del Regno Unito spiegando loro che nel Paese circolano banconote “plastificate”, ovvero realizzate con polimeri. Su questo materiale i virus risultano essere meno resistenti rispetto a “maniglie, corrimano o carte di credito”.

