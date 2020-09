Corea del Nord, funzionario di Seul ucciso e bruciato: “Cremato per evitare Coronavirus”

Corea Nord, funzionario di Seul ucciso e bruciato “per evitare Coronavirus”

L’omicidio di un funzionario di Seul riaccende le tensioni tra le due Coree: il ministero della Difesa della Corea del Sud ha infatti denunciato la scomparsa di un funzionario del dicastero per la Pesca, di cui si erano perse le tracce da lunedì scorso. L’uomo, secondo l’accusa che arriva da Seul, è stato ucciso dai nordcoreani, che poi hanno bruciato il corpo per evitare la diffusione del Coronavirus. “La Corea del Nord – accusa il ministero – ha intercettato l’uomo nelle sue acque e ha commesso un atto di brutalità, uccidendolo a colpi d’arma da fuoco e bruciando il suo corpo, secondo la nostra approfondita analisi di diverse informazioni di intelligence. La Corea del Sud condanna con forza un atto così brutale ed esorta il Nord a dare una spiegazione, punendo i responsabili”.

L’uomo è un 47enne dipendente del ministero degli Oceani e della Pesca: di lui non si era saputo più niente all’inizio di questa settimana, quando era sparito dalla barca a bordo della quale si trovava mentre era impegnata in un tour di ispezione a circa dieci chilometri a sud del confine marittimo tra i due Paesi. Le autorità sudcoreane avevano lanciato le ricerche usando navi e aerei nel timore che le correnti avessero fatto finire l’uomo nelle acque nordcoreane. Adesso, però, le “approfondite analisi” di Seul vanno in un’unica direzione: l’uomo sarebbe stato ucciso e bruciato da Pyongyang.

