Dopo la difficile giornata di sabato, riprende oggi, domenica 19 luglio 2020, a Bruxelles la trattativa del Consiglio europeo straordinario con l’obiettivo di trovare finalmente un accordo sul Recovery Fund, il piano comunitario di aiuti economici (750 miliardi di euro, di cui 500 di trasferimenti e 250 di prestiti) per i Paesi in ginocchio a causa del Covid-19. L’Italia è uno degli Stati più interessati a ricevere gli aiuti europei, ma trova l’opposizione del primo ministro olandese Mark Rutte, capofila dei paesi “frugali” del Nord, restii sul tema degli aiuti a fondo perduto e della condivisione del debito. Di seguito, tutte le ultime notizie in diretta sul Consiglio europeo di oggi.

Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, la diretta

Ore 07.00 – Scontro tra “frugali” e fronte del Sud, Conte: “Non torno a casa senza un’intesa” – La giornata di sabato è stata un muro contro muro. Il vertice è finito poco prima della mezzanotte dopo oltre 13 ore di discussioni, diversi incontri bilaterali e multilaterali e una cena di lavoro. Ma le distanze tra i leader non sono affatto diminuite. Tanto che alle 23 il premier austriaco Sebastian Kurz twittava: “La nostra posizione è che chiaramente rifiutiamo la proposta di un recovery fund che prevede 500 miliardi di aiuti a fondo perduto”. “L’Europa salta, stavolta, non è possibile giocare con il fuoco”, lo dice Giuseppe Conte al tavolo con Sanchez, Von der Leyen e Michel e spiega che per Roma e Madrid si potrebbe chiudere anche a 26 senza il consenso olandese, ma resta invece comunque aggrappato al negoziato. Il prezzo da pagare, però, è ragionare di soluzioni preoccupanti sulla governance, pur di mantenere buona parte dei soldi a fondo perduto, linea rossa da difendere fino alla morte. “Scendere sotto i 750 miliardi – urla con Rutte – significa dire al mondo che l’Europa ha scherzato, che non vogliamo una risposta coraggiosa”.

Ore 01.30 – Stallo delle trattative, Ue spaccata – Dopo mezzanotte, alla fine di un’altra giornata di trattative andate a vuoto, Giuseppe Conte conferma quanto aveva detto nel pomeriggio. Il premier parla ancora di “stallo” in diretta Facebook, dice ancora di “scontro duro” con l’Olanda, avanza il dubbio che “alcuni Stati non abbiano capito cosa c’è in ballo: l’interesse comunitario”. E poi sbotta: “L’Europa è sotto il ricatto dei frugali”. Il presidente del Consiglio italiano, viene riferito, è “molto determinato” nel portare avanti le sue ragioni contro i ‘paletti’ rigidi di Olanda, Austria, Danimarca e Svezia che chiedono l’unanimità del consiglio europeo prima di ogni “esborso” di risorse. Per Conte la proposta dei Paesi del Nord Europa è “inaccettabile” ed è formulata in violazione dei Trattati e del rispetto dell’equilibrio tra le istituzioni europee, consiglio, commissione e Parlamento. Nel corso del secondo round di 13 ore, dopo le 14 di ieri, il capo del governo italiano ha illustrato ai colleghi le sue argomentazioni corredate di citazioni giuridiche, spingendosi a sostenere che una proposta del genere sarebbe appellabile davanti alla Corte di giustizia europea da parte dell’Italia. “Sono più intransigente della commissione”, ha rivendicato Conte, coi giornalisti, “tocca a noi difendere commissione e Parlamento Ue”.

Cosa è successo ieri

Posizioni ancora distanti al Consiglio Europeo sul Recovery Fund. Ci vorrà probabilmente un’altra giornata di trattative. L’Olanda, capofila dei cosiddetti Paesi frugali, insiste sulla richiesta che il via libera ai fondi passi dall’unanimità dei capi di Stato e di governo. I Paesi rigoristi vorrebbero riservarsi un potere di veto sui piani di riforma degli altri Stati membri. Una richiesta “inaccettabile” per Conte che ha rilanciato, chiedendo la ridiscussione della politica fiscale dell’Unione. Le condizioni non sono però l’unico punto di divergenza. La trattativa rimane aperta anche sull’ammontare di prestiti e sussidi. Il confronto è stato duro e serrato, come ha confermato lo stesso Conte. La cancelliera tedesca Merkel e il presidente del Consiglio europeo Michel stanno facendo da mediatori. Quest’ultimo dovrebbe presentare una nuova proposta da sottoporre ai leader.

Le posizioni in campo

Il vertice tra i capi di Stato e di governo dell’Unione europea potrebbe portare a dei significativi passi avanti sulla trattativa sul Recovery Fund. Eppure, secondo molti analisti, difficilmente si troverà un’intesa definitiva già in questi due giorni. Ancora tante, infatti, le differenze di vedute tra le varie delegazioni. Soprattutto tra i Paesi del Sud (Italia in testa) che sarebbero tra i principali beneficiari del pacchetto di aiuti e gli Stati del Nord, rigoristi e contrari agli aiuti a fondo perduto.

Il nodo principale è rappresentato da una richiesta dell’Olanda: il Paese guidato dal premier Mark Rutte chiede infatti che il via libera del Consiglio ai piani nazionali di riforma e resilienza, necessari per accedere alla Recovery and Resilience Facility, avvenga all’unanimità e non a maggioranza qualificata. In questo modo, praticamente, ciascuno Stato membro avrebbe un diritto di veto sui piani nazionali degli altri 26. La trattativa riguarderà però anche altri temi: il totale complessivo del piano e quello del bilancio, l’equilibrio tra prestiti e trasferimenti e le nuove risorse proprie per il bilancio Ue.

La base di partenza della trattativa sarà la proposta di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, che settimana scorsa ha provato a mediare tra le diverse posizioni in campo (la sua soluzione prevede che i Paesi trattino con la Commissione europea su come questi fondi vengano spesi e che alla fine il Consiglio debba decidere con maggioranza qualificata). Il 16 luglio il premier Giuseppe Conte ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron: “Non è in gioco – ha dichiarato il presidente del Consiglio italiano – una pronta ripresa per la Spagna o per l’Italia, per il Portogallo o per la Francia, ma una pronta ripresa per l’Europa. La posta in gioco è la leadership europea, la competitività dell’Unione Europea nel mondo globale. Se pensiamo di stare a discutere su qualche miliardo in più o in meno, di qualche condizionalità in più o in meno, chiaramente perderemo la sfida della competizione con la Cina, con gli Usa e con il mondo globale. Con la Francia, e con altri Paesi dell’Ue, condividiamo la necessità” che un accordo sull’Mff 2021-27 e sul Recovery Plan “sia finalizzato al più presto”.

Cos’è il Recovery Fund

Il Recovery Fund è un un nuovo fondo da istituire a livello comunitario, gestito dalla Commissione europea o, in alternativa, dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). Il fondo raccoglierebbe sul mercato 1.074 miliardi di euro attraverso l’emissione di obbligazioni, i cosiddetti Recovery bond (o Ursula bond, dal nome della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen). Questi bond sarebbero garantiti dal bilancio europeo del settennato 2021-2027 incrementato con nuove contribuzioni dirette da parte degli Stati membri. Il pacchetto di aiuti comprende anche “Next Generation Eu”, un piano per la ripresa da 750 miliardi di euro (500 di trasferimenti e 250 di prestiti). Le somme così raccolte sarebbero poi girate ai singoli Stati tenendo conto del livello di gravità di ciascuna situazione a causa del Coronavirus: in altre parole, i paesi più in difficoltà a causa del Covid (come Italia e Spagna) riceverebbero più risorse di altri. Il Recovery Fund è una sorta di compromesso tra la posizione di chi è favorevole a una mutualizzazione dei debiti a livello europeo (Italia e Spagna in primis, ma anche Francia) e chi è rigidamente contrario a una condivisione dei rischi (Germania, Olanda e i Paesi baltici).

