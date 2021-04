La Cina ammette: “I nostri vaccini contro il Covid hanno una scarsa efficacia”

Ammissione scioccante della Cina: “I nostri vaccini hanno una bassa efficacia”. A dirlo è stato Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie: “Non hanno un tasso di protezione molto alto”, ha spiegato. Le autorità cinesi stanno valutando di mixare i 5 diversi vaccini per potenziarli. Gao Fu ha esortato a prendere in considerazione i vantaggi dei sieri occidentali. Finora nella Repubblica popolare non è stato autorizzato l’uso di nessun siero straniero.

La Cina ha comunque già distribuito milioni di dosi dei propri vaccini in altri Paesi. Si tratta in particolare del vaccino Sinovac, di quello Sinopharm e del siero CanSino. “Si sta ora valutando ufficialmente se dovremmo usare diversi vaccini per il processo di immunizzazione”, ha dichiarato Gao Fu nella sua conferenza stampa.

